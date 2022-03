TER­MIN VER­SCHO­BEN! NIZAR „WITZ­KOM­MAN­DO“



MI, 16.03.2022, 20:00 UHR, FIFTY-FIFTY

Wir bedau­ern sehr, Ihnen mit­tei­len zu müs­sen, dass wir die

Ver­an­stal­tung mit NIZAR am 16.03.2022 in Rück­spra­che mit Künstler &

des­sen Agen­tur ver­schie­ben müssen.

Das Gast­spiel wird am 02.03.2023 nachgeholt.

Bereits erwor­be­ne Kar­ten / Reser­vie­run­gen BEHAL­TEN für den

Nach­hol­ter­min GÜL­TIG­KEIT, kön­nen auf Wunsch aber auch an der

Vor­ver­kaufs­stel­le zurück­ge­ge­ben wer­den, an der Sie gekauft wurden.

Das Rück­ga­be­recht bleibt bis Febru­ar 2023 aufrechterhalten.

ABGE­SAGT! NIKI­TA MIL­LER „FREI­ZEIT­GANG­STER GIBT ES NICHT!“

DO, 17.03.2022, 20:00 UHR, FIFTY-FIFTY

Wir bedau­ern sehr, Ihnen mit­tei­len zu müs­sen, dass die Veranstaltung

mit NIKI­TA MIL­LER am 17.03.2022 man­gels Nach­fra­ge abge­sagt wurde.

Bereits erwor­be­ne Kar­ten kön­nen an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurückgegeben

wer­den, an der Sie gekauft wurden.

MICHA­EL KREBS „#BEY­OUR­SEL­FIE“



FR, 18.03.2022, 20:00 UHR, FIFTY-FIFTY

Im Jahr 2022 also wird Micha­el Krebs wie­der auf Tour gehen. Es kommt

nicht über­ra­schend. „Wir alle haben es kom­men sehen, aber kei­ner hat

etwas getan!“, rufen die Mah­ner. Und sie haben recht! Was wer­det ihr

euren Kin­dern ant­wor­ten, wenn sie euch spä­ter fra­gen, war­um ihr nicht

dabei wart? Dass das Inter­net stär­ker war? Die Couch gemüt­li­cher? Dass

ihr dach­tet, die ande­ren wer­den schon etwas unter­neh­men? Dass ihr euch

ger­ne enga­giert hät­tet, aber nicht wuss­tet wie? Schwach, Freun­de, ganz

schwach. Ent­täuscht und ange­wi­dert wer­den eure Spröss­lin­ge sich von

euch abwen­den. Aber noch könnt ihr das ver­hin­dern. Jedes Ticket zählt.

Es ist auch eure Show! Und was für eine? „Kra­chend schö­ne Pia­no-Songs mit Tex­ten auf die

zwölf“.

KAR­TEN GIBT ES NOCH IM VOR­VER­KAUF, UNTER 09131–24855 UND UNTER

WWW​.THEA​TERFIF​TYFIF​TY​.DE.

MÄC HÄR­DER „IHR KÖNNT MICH ALLE GERN HABEN!“

SA, 19.03.2022, 20:00 UHR, FIFTY-FIFTY

Mäc Här­der fei­ert gleich­zei­tig eine Pre­miè­re und ein Jubi­lä­um mit

sei­nem 10. Kaba­rett­pro­gramm „Ihr könnt mich alle gern haben!“.

Mit Schalk in den Augen, neu­er Ener­gie und spru­de­li­ger Leichtigkeit

schlägt er sich durch den kom­pli­zier­ten All­tag. Wenn mei­ne Raviolidose

ein Halt­bar­keits­da­tum bis Okto­ber 2038 hat, wer wird dann älter: die

kuli­na­ri­sche Köst­lich­keit oder ich? Haben Kin­der, die in der Wüste

leben, auch eine Sandkastenfreundin?

Wird das Inter­net wegen der aso­zia­len Medi­en auf­ge­löst? Tra­gen Angela

Mer­kel und Jogi Löw nach ihren Abgän­gen nur noch Schlab­ber­look? Warum

reden alle täg­lich übers Wet­ter, aber nur sel­ten übers Klima?

KAR­TEN GIBT ES NOCH IM VOR­VER­KAUF, UNTER 09131–24855 UND UNTER

WWW​.THEA​TERFIF​TYFIF​TY​.DE

VOR­SCHAU:

STE­FAN DAN­ZI­GER „DANN ISSET HALT SO!“



MI, 24.03.2022, 20:00 UHR, FIFTY-FIFTY

Manch­mal ändern sich die Din­ge im Leben so, dass man fest­stel­len muss,

dass man selbst gar nicht so wich­tig ist. Und das ist für Stefan

Dan­zi­ger ein befrei­en­des Gefühl. Er nimmt sich und seine

Bedeu­tungs­lo­sig­keit auf die Schip­pe. Ange­fan­gen bei ganz persönlichen,

all­täg­li­chen Din­gen bis hin zu welt­ge­schicht­li­chen Ereig­nis­sen, die

viel­leicht nur durch Schei­tern mög­lich wur­den. Ste­fan Dan­zi­ger zeigt

auf, dass Miss­lun­ge­nes alle­mal wit­zig ist.

KAR­TEN GIBT ES NOCH IM VOR­VER­KAUF, UNTER 09131–24855 UND UNTER

WWW​.THEA​TERFIF​TYFIF​TY​.DE.

WER­NER KOC­Z­WA­RA „MEIN SCHA­DEN HAT KEIN GEHIRN GENOMMEN!“



FR, 25.03.2022, 20:00 UHR, FIFTY-FIFTY

Was weißt Du über dein Hirn? Sehr wenig!

Was weiß dein Hirn über dich? Abso­lut alles!

Das ist der Aus­gangs­punkt von Wer­ner Koc­z­wa­ras neu­em Pro­gramm: Kabarett

über das Hirn, unser einer­seits genia­les und gleich­zei­tig komplett

idio­ti­sches Zen­tral­or­gan. Denn es läßt uns Robo­ter zum Mars fliegen

aber wäh­rend­des­sen ste­hen wir im Kel­ler rum und haben vergessen,

wes­halb wir dort hin­ge­gan­gen sind. Es führt in unse­rem Kopf die

groß­ar­tig­sten Berech­nun­gen durch, aber wir selbst ras­seln durchs

Mathe-Abitur!

Wir müs­sen uns also drin­gend mit unse­rem Hirn beschäf­ti­gen. Große

Tei­le von ihm sit­zen noch frie­rend in der Stein­zeit­höh­le und jetzt soll

es plötz­lich die Erd­er­wär­mung ver­hin­dern. Das Hirn wird panisch,

reagiert mit völ­lig sinn­lo­sen Sachen wie Diesel-Fahrverboten,

Freund­schaft mit der AfD und die Fra­ge ist: wie blöd kann unser Hirn

noch werden?

Ein span­nen­des, infor­ma­ti­ves und vor allem sehr komi­sches Pro­gramm mit

anschau­li­chen Gra­fi­ken, die dafür sor­gen, daß der Abend auch optisch

nach­hal­tig bleibt. Kaba­rett, das nicht nur erhei­tert son­dern auch

bereichert.

KAR­TEN GIBT ES NOCH IM VOR­VER­KAUF, UNTER 09131–24855 UND UNTER

WWW​.THEA​TERFIF​TYFIF​TY​.DE.

BEI UNS GILT 2G! Bit­te beach­ten Sie unser aus­führ­li­ches HYGIE­NEKON­ZEPT: https://​www​.thea​terfif​tyfif​ty​.de/​f​i​f​t​y​-​f​i​f​t​y​/​h​y​g​i​e​n​e​k​o​n​z​ept!

Kar­ten für die Gast­spie­le sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter www​.thea​terfi​f​ytfif​ty​.de.

Unser Ticket­shop ist ab sofort wie­der Mo-Fr. zwi­schen 09:00 und 14:00 Uhr für Sie geöffnet!