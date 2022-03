Der dies­jäh­ri­ge „Open Day“ der Hotel­fach­schu­le und Berufs­fach­schu­le für Hotel- und Tou­ris­mus­ma­nage­ment Peg­nitz fin­det am Sams­tag, dem 19. März 2022, wie­der in Prä­senz unter den Bedin­gun­gen der 3G-Regeln statt. Hier­zu sind alle Inter­es­sier­ten von 11:00 bis 15:00 Uhr herz­lich ein­ge­la­den. Park­plät­ze ste­hen gegen­über dem Schul­ge­län­de in der Pfarrer-Dr.-Vogl-Straße 35 in Peg­nitz zur Verfügung.

Vor­ge­stellt wird neben der drei­jäh­ri­gen Aus­bil­dung zum/​r staat­lich geprüf­ten Assistent/​in für Hotel- und Tou­ris­mus­ma­nage­ment mit dem Erwerb der Fach­hoch­schul­rei­fe auch die zwei­jäh­ri­ge beruf­li­che Fort­bil­dung zum/​r staat­lich geprüf­ten Hotelbetriebswirt/​in.

Die Fach­schü­le­rin­nen und Fach­schü­ler infor­mie­ren über ihre Hotel­prak­ti­ka und den Inten­siv­sprach­kurs Spa­nisch auf Tene­rif­fa. Außer­dem stel­len sich die Fach­be­rei­che Wirt­schaft, Fremd­spra­chen und Fach­pra­xis vor.