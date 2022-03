Am Mon­tag, dem 14.03.2022 konn­ten durch Land­rat Dr. Herr­mann Ulm, Jür­gen Fied­ler (Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt), Andre­as Kirch­ner (Geschäfts­stel­len­lei­ter der Stadt Eber­mann­stadt) und den bei­den Schul­lei­tern Sieg­fried Reck (Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz) und Harald Pit­ter (Real­schu­le Eber­mann­stadt) die ersten Spa­ten­sti­che für die Erd­ar­bei­ten zur Erschlie­ßung der bei­den Schu­len mit lei­stungs­fä­hi­gen Glas­fa­ser­an­schlüs­sen durch­ge­führt wer­den. In den bei­den Schu­len wer­den ins­ge­samt 1600 Schü­le­rin­nen und Schü­ler von 140 Lehr­kräf­ten unter­rich­tet. Dies lässt sich bei zuneh­men­der Digi­ta­li­sie­rung über die bestehen­de Funk­an­bin­dung ans Inter­net kaum mehr aus­rei­chend digi­tal gestal­ten. Die Ein­bin­dung von E‑Lear­ning-Platt­for­men, Mul­ti­me­dia­vi­de­os, Online-Kon­fe­ren­zen und Sprech­stun­den und vie­les mehr erfor­dert wesent­lich breit­ban­di­ge­re Zugänge.

Daher freu­te sich Reck, dass nun durch eine ent­spre­chen­de Nut­zung von För­der­för­der­pro­gram­men durch das Land­rats­amt eine ent­spre­chen­de Aus­schrei­bung erfol­gen konn­te. Durch ein För­der­pro­gramm des Frei­staa­tes Bay­ern konn­te der Anschluss mit bei­na­he 65000,- EUR geför­dert werden.

Dabei konn­ten sich die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt mit dem preis­wer­te­sten Ange­bot durch­set­zen und dem Zugang zum schnel­len Inter­net wur­de nun der Weg geeb­net. Die Stadt­wer­ke sind seit vie­len Jah­ren im Breit­band­aus­bau aktiv und bie­ten ihren Kun­den sehr hohe Band­brei­ten mit aus­ge­zeich­ne­ter Ver­füg­bar­keit an.

Mit dem heu­ti­gen Spa­ten­stich kann der erste sicht­ba­re Schritt in eine wesent­lich schnel­le­re digi­ta­le Zukunft für bei­de Schu­len gemacht werden.

Es wird eine Anbin­dung geschaf­fen, die bei kon­stan­ter Band­brei­te in der unter­richt­li­chen Nut­zung sowohl in Prä­senz, wie auch in der Distanz kei­ner­lei Ein­schrän­kun­gen mehr besitzt.

Reck schil­dert, dass es im „Hoch­be­trieb des Gym­na­si­ums“ vor­kommt, dass z.B. 300 End­ge­rä­te gleich­zei­tig im Inter­net sein kön­nen. Wei­te­re Wün­sche, wie z.B. auch eine Nut­zung des Inter­nets für Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit eige­nen End­ge­rä­ten wären auch schon an die Schul­lei­tung her­an­ge­tra­gen wor­den. Kon­zep­te hier­zu sind nach dem Abschluss der ent­spre­chen­den Pro­jek­te von sog. Pilot­schu­len zu prü­fen und kön­nen dann ggf. umge­setzt werden.

Mit dem Spa­ten­stich stell­te Land­rat Dr. Herr­mann Ulm noch­mals die histo­ri­sche Ent­wick­lung der Inter­net­an­bin­dung der bei­den Schu­len dar und wür­dig­te die Lei­stun­gen und die Attrak­ti­vi­tät der bei­den Schu­len am Stand­ort Eber­mann­stadt sowie die Lei­stung der Stadt­wer­ke Ebermannstadt.