Inter­es­sier­te kön­nen sich ab dem 14. März an der Uni­ver­si­tät Bam­berg für das Som­mer­se­me­ster 2022 ein­schrei­ben. Sie fin­den, man kann nie aus­ler­nen? Sie sind neu­gie­rig und wis­sens­dur­stig? Dann ist ein Gast­stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Bam­berg genau das Rich­ti­ge für Sie! Das Ver­zeich­nis für das Som­mer­se­me­ster 2022 ist nun online ver­füg­bar. Dort fin­den Sie zahl­rei­che inter­es­san­te Vor­le­sun­gen und Semi­na­re, in die Sie sich ab dem 14. März bis zum 22. April ein­schrei­ben kön­nen – ganz ohne Prü­fungs- oder Lei­stungs­druck. Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me an Lehr­ver­an­stal­tun­gen ist dabei die all­ge­mei­ne Hoch­schul­rei­fe oder die Mitt­le­re Reife.

Gast­stu­die­ren­de kön­nen in den Gei­stes- und Kul­tur­wis­sen­schaf­ten, Human­wis­sen­schaf­ten oder in der Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­ten Infor­ma­tik neue Wis­sens­be­rei­che erschlie­ßen oder sich ver­tie­fend wei­ter­bil­den. Das Ange­bot reicht von Vor­le­sun­gen wie „Bezie­hungs­ethik“, „Duft und Reli­gi­on“, „Lebens­welt frän­ki­sches Rom“ über Spra­chen wie Tür­kisch oder bibli­sches Hebräisch.

Die Lehr­ver­an­stal­tun­gen wer­den in Prä­senz geplant. Natür­lich wird die aktu­el­le Coro­na-Situa­ti­on berück­sich­tigt. Über das Ange­bot und aktu­el­le Ände­run­gen kön­nen Sie sich infor­mie­ren unter: https://​uni​vis​.uni​-bam​berg​.de/​f​o​r​m​?​d​s​c​=​a​n​e​w​/​g​l​e​c​t​u​r​e​&​a​n​o​n​y​m​o​u​s​=​1​&​s​e​m​=​2​0​22s

Die Kosten rich­ten sich nach Seme­ster­wo­chen­stun­den und lie­gen zwi­schen 100 und 300 Euro pro Seme­ster. Fra­gen zum Gast­stu­di­um beant­wor­tet die Stu­die­ren­den­kanz­lei unter der Tele­fon­num­mer 0951/863‑1024.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ein­schrei­bung gibt es unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​u​m​/​i​n​t​e​r​e​s​s​e​/​s​t​u​d​i​e​n​f​o​r​m​e​n​/​g​a​s​t​s​t​u​d​ium