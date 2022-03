Roman­epi­so­den von Joa­chim Kortner

Fried­hofs­ru­he

Fast ist schon wie­der der All­tag ein­ge­kehrt. Über die Blon­de aus Erfurt und ihren so genann­ten Onkel wird nicht mehr gespro­chen. Roland hat es sich ver­be­ten, hat dem Jakob Prü­gel ange­droht, als der ihn angrin­ste und nach der neue­sten Son­der­brief­mar­ke aus der Deut­schen Demo­kra­ti­schen Repu­blik frag­te. Eine Fried­hofs­ru­he. Jakob und Andi machen sich lustig über die Scheiß­au­tos in der DDR. Blau­rauchstin­ker. Papp­deckel­ka­ros­se­rie. Mit sei­nen neun­und­zwan­zig Jah­ren sitzt Roland der Fami­lie wei­ter im Genick. Mimt den Beschäf­tig­ten, wenn Vater, Mut­ter, Brü­der von Arbeits­stel­le, Ein­kauf und Schu­le zurück gekom­men sind. Einen Gum­mi­stem­pel hat er sich anfer­ti­gen las­sen. Die ver­schick­ten Arti­kel sol­len pro­fes­sio­nel­ler wirken.

Noch ein­mal muss er zum Ver­hör. Ein Zim­mer im noblen Hotel Excel­si­or am Bahn­hof haben sich die Man­tel­män­ner dazu aus­ge­sucht. Die Beweis­last sei erdrückend. Er könn­te sein Gewis­sen durch ein Geständ­nis erleich­tern, dabei gleich­zei­tig die Gefäng­nis­stra­fe hal­bie­ren. Viel­leicht sei ja sogar Bewäh­rung drin.

Jetzt käme es ein­zig und allein auf ihn an. Mehr könn­ten sie nicht für ihn tun. Wie­der muss­te er einen Wisch unter­schrei­ben, erzählt er Jakob. Sein Kon­to und even­tu­el­le Son­der­aus­ga­ben ergeb­nis­los über­prüft. Doch der dump­fe Ver­dacht bleibt an ihm kle­ben. Und an der Familie.

Nachts zählt die Mut­ter die Glocken­schlä­ge, wälzt sich, nimmt kal­te Arm­bä­der. Schnell ist die Schach­tel mit den Bal­dri­an­per­len aus der Hof­apo­the­ke leer. Schweiß­aus­brü­che. Boh­ren­der Schmerz im Brust­bein. Atem­not und Erstickungs­angst. Angi­na Pec­to­ris stellt Dok­tor Trapp fest. Drei Wochen Kur Bad Bocklet.

Rast­stra­ße

Paper­back

244 Sei­ten

ISBN-13: 9783833489839

Ver­lag: Books on Demand

Erschei­nungs­da­tum: 28.04.2008

Spra­che: Deutsch

Far­be: Nein

Bestel­lung (Paper­back & E‑Book): https://​www​.bod​.de/​b​u​c​h​s​h​o​p​/​r​a​s​t​s​t​r​a​s​s​e​-​j​o​a​c​h​i​m​-​k​o​r​t​n​e​r​-​9​7​8​3​8​3​3​4​8​9​839