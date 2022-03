Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Nach Kör­per­ver­let­zung flüchtig

In der Nacht vom 11.03.2022 zum 12.03.2022 kam es in der Erlan­ger Innen­stadt zu einem kör­per­li­chen Angriff zum Nach­teil eines 26 Jah­re alten Man­nes. Die­ser befand sich gegen 02.45 Uhr gegen­über der Arca­den, als ein bis­lang Unbe­kann­ter aus einer etwa fünf­köp­fi­gen Per­so­nen­grup­pe her­aus­trat und den Geschä­dig­ten mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschlie­ßend flüch­te­te der Täter uner­kannt in den Bereich der Fuß­gän­ger­zo­ne in Rich­tung Nor­den. Der Geschä­dig­te muss­te mit einem stark blu­ten­den Cut an der Ober­lip­pe und Ver­dacht auf einen Nasen­bein­bruch in eine Kli­nik ver­bracht wer­den. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter geben kann, wird gebe­ten, sich mit hie­si­ger Dienst­stel­le in Ver­bin­dung zu set­zen unter 09131/760–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Haus beschmiert und erheb­li­chen Sach­scha­den verursacht

Möh­ren­dorf – Zwi­schen Don­ners­tag, 18.00 Uhr und Frei­tag, 08.00 Uhr, wur­de im Erlan­ger Weg in Möh­ren­dorf eine Haus­fas­sa­de aus Sand­stein, ein Brief­ka­sten sowie ein Gar­ten­zaun durch einen unbe­kann­ten Täter mit neon­gel­ber Far­be ver­un­stal­tet. Da die Besei­ti­gung durch eine Fach­fir­ma erfol­gen muss, wird der ent­stan­de­ne Sach­scha­den auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Poli­zei Erlan­gen-Land hat hier­zu die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se unter 09131/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt an der Aisch

Höchstadt a. d. Aisch – Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Gestern, gegen 15:00 Uhr, ereig­ne­te sich in der Bam­ber­ger Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Ein 48-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer bemerk­te zu spät, dass vor ihm ein Pkw an einer roten Ampel ver­kehrs­be­dingt hielt. Er wich aus, streif­te dabei leicht den Pkw hin­ten rechts und befuhr den Geh­weg. Dort streif­te er eine 65-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin leicht, wel­che durch den Auf­prall nach vor­ne auf den Boden fiel. Sie erlitt dadurch Nasen­blu­ten, Prel­lun­gen und Häma­to­me am rech­ten Bein, der rech­ten Gesichts­hälf­te und am lin­ken Hand­rücken. Die Frau ver­zich­te­te aus­drück­lich auf eine ärzt­li­che Behand­lung. Am Pkw ent­stand ein Scha­den von ca. 300,- €, am Motor­rad ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 100,- €. Bei­de Fahr­zeu­ge blie­ben fahrbereit.

Med­bach – Fahr­zeug­füh­rer mit 1,84 Pro­mil­le fährt gepark­ten Pkw an

Am Sams­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den wur­de von einem Pas­san­ten mit­ge­teilt, dass ein Pkw mit einem gepark­ten Pkw kol­li­dier­te. Der Fah­rer sei wohl betrun­ken. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten bei einer Atem­al­ko­hol­mes­sung einen Wert von 0,92 mg/​l beim 29-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer fest. Dies ent­spricht einer abso­lu­ten Fahr­un­tüch­tig­keit. Da er unter Alko­hol­ein­fluss einen Unfall ver­ur­sach­te, wird gegen ihn wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ermit­telt. Bei dem Mann wur­de im Kran­ken­haus Höchstadt eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, im Anschluss wur­de sein Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Es ent­stand bei den Fahr­zeu­gen ins­ge­samt ein Sach­scha­den im 5‑stelligen Bereich.