Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht

COBURG – Zu einem Ver­kehrs­un­fall im Begeg­nungs­ver­kehr kam es am Frei­tag­mit­tag in Löb­el­stein. In die­sem Zusam­men­hang sucht die Cobur­ger Poli­zei das Verursacherfahrzeug.

Um 13.40 Uhr befuhr eine 21-Jäh­ri­ge mit ihrem Audi die Löb­el­stei­ner Stra­ße als ihr ein schwar­zer Pkw ent­ge­gen­kam. Die­ser fuhr zu weit links und streif­te hier­bei das Heck des Audis. Jedoch setz­te der Unfall­ver­ur­sa­cher sei­ne Fahrt ohne anzu­hal­ten fort. Am Audi ent­stand ein Scha­den im höhe­ren drei­stel­li­gen Bereich.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen Unfall­flucht und sucht in die­sem Zusam­men­hang den Fah­rer des besag­ten schwar­zen Wagens sowie Zeu­gen. Hin­wei­se wer­den unter der Ruf­num­mer 09561/645–0 ent­ge­gen genommen.

Land­kreis Coburg

Alko­ho­li­siert am Steuer

UNTER­SIE­MAU – Dem Alko­hol zuge­spro­chen hat­te am frü­hen Sams­tag­mor­gen ein 36-Jäh­ri­ger, als die­ser mit sei­nem Pkw um kurz 01.00 Uhr auf der Kreis­stra­ße CO28 von Beam­ten der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on kon­trol­liert wur­de. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Test am Alko­ma­ten erbrach­te einen Wert von 0,78 Pro­mil­le. Nach der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt ent­lie­ßen die Beam­ten den Mann ohne fahr­ba­ren Unter­satz. In die­sem Fall erfolgt eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht auf der A73

Ebers­dorf bei Coburg, A 73 Fahrt­rich­tung Süden. Am Frei­tag, 11.03.2022, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein bis­her unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw unmit­tel­bar hin­ter einem Lkw an der Anschluss­stel­le Ebers­dorf b.Coburg auf die A 73 in Fahrt­rich­tung Süden auf. Da es die­ser Ver­kehrs­teil­neh­men­de offen­sicht­lich sehr eilig hat­te und es nicht abwar­ten konn­te, den vor ihm fah­ren­den Lkw zu über­ho­len, zog er am Ende des Beschleu­ni­gungs­strei­fens sofort auf den lin­ken Fahrt­strei­fen der Haupt­fahr­bahn, ohne dabei auf den nach­fol­gen­den Ver­kehr zu ach­ten. Die­ses Ver­hal­ten hat­te zur Fol­ge, dass ein Audi-Fah­rer aus dem Land­kreis Hers­bruck stark abbrem­sen muss­te. Ein hin­ter dem Hers­brucker fah­ren­der Klein­trans­por­ter-Fah­rer aus dem Land­kreis Lich­ten­fels konn­te nicht mehr recht­zei­tig reagie­ren und fuhr auf des­sen Heck auf, so dass an bei­den Fahr­zeu­gen Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bereich entstand.

Die Ver­kehrs­po­li­zei Coburg ermit­telt u.a. wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort gegen den bis­her unbe­kann­ten Unfallverursacher.

Gesucht wird in die­sem Zusam­men­hang ein grau­er SUV der Mar­ke Seat. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den unfall­ver­ur­sa­chen­den Pkw geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 09561/645–0 an die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg zu wenden.

Voll­trun­ken auf der A 73

Lich­ten­fels, A73 Fahrt­rich­tung Süden. Am Frei­tag, 11.03.2022, 22.45 Uhr, wur­den Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg im Rah­men der Strei­fen­fahrt auf einen SUV auf­merk­sam, der die A 73 auf Höhe der Anschluss­stel­le Unter­sie­mau in auf­fäl­li­gen Schlan­gen­li­ni­en in Rich­tung Süden befuhr. Eine dar­auf­hin durch­ge­führ­te Ver­kehrs­kon­trol­le ließ selbst die erfah­re­nen Poli­zei­be­am­ten erstau­nen. Der Fahr­zeug­füh­rer aus dem Land­kreis Bad Aib­ling war der­art stark alko­ho­li­siert, dass er sich nur noch mit Mühe aus eige­ner Kraft auf den Bei­nen hal­ten konn­te. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 4,26 Pro­mil­le. Selbst­re­dend war die Fahrt für den Herrn been­det, sein Füh­rer­schein sowie die Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den an Ort und Stel­le sicher­ge­stellt, eine Blut­ent­nah­me wur­de ange­ord­net und eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr erstellt. Der Fahr­zeug­füh­rer muss­te nach Abschluss der poli­zei­li­chen Maß­nah­men auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung sta­tio­när in ein Kran­ken­haus auf­ge­nom­men werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­kehrs­un­fall

Kro­nach (Stadt) – Am Frei­tag­nach­mit­tag, 11.03.22, gegen 16:00 Uhr, ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall am Süd­kreis­ver­kehr. Zur Unfall­zeit befuhr ein BMW die B173 von Neu­ses aus kom­mend in den Kreis­ver­kehr ein. Dabei miss­ach­te­te die­ser die Vor­fahrt eines im Kreis­ver­kehr befind­li­chen Pkw Renault. Es kam zur Kol­li­si­on bei­der Fahr­zeu­ge. Der Renault wur­de auf­grund des Ansto­ßes über den Bord­stein auf die Tan­gen­te rechts neben dem Kreis­ver­kehr geschleu­dert wur­de. Die Renault-Fah­re­rin wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sachschaden.

Stein­pfo­sten angefahren

Zie­gel­er­den (Stadt­teil Kro­nach) – Am Frei­tag, 11.03.22, wur­de in der Zeit von 10:30 – 13:15 Uhr, im Kro­nacher Stadt­teil Zie­gel­er­den, Bergstr./Röhrenweg, ein Stein­pfo­sten eines dor­ti­gen Gar­ten­zau­nes ange­fah­ren und beschä­digt. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0