Kaum ein Hand­ball­ver­ein ist in der Gesamt­heit sei­ner Nach­wuchs­ar­beit der­zeit so erfolg­reich wie der HC Erlan­gen. Wäh­rend das als U23 fun­gie­ren­de Dritt­Li­ga­team von Erfolgs­coach Tobi Wan­nen­ma­cher am kom­men­den Sams­tag in Erlan­gen die Mei­ster­schaft in der drit­ten Liga aller Vor­aus­sicht nach per­fekt machen wird wer­den die männ­li­che A- und B‑Jungend sowie die weib­li­che A – Jugend um die Deut­sche Mei­ster­schaft spie­len. Da ist es fast schon scha­de, dass die U23 nicht in die zwei­te Liga auf­stei­gen kann, weil der HC Erlan­gen mit sei­ner Pro­fi­mann­schaft bereits in der ersten Liga ver­tre­ten ist. Ein Überblick:

3. Liga

U23: Nur noch einen Sieg vom Mei­ster­ti­tel entfernt

Die U23 des HC Erlan­gen hat sich an die Tabel­len­spit­ze der drit­ten Liga gesetzt. Nach dem 29:22 (15:14)-Auswärtssieg bei der HSG Bie­berau-Modau am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de spielt das Team von Trai­ner Tobi­as Wan­nen­ma­cher am kom­men­den Sams­tag in der hei­mi­schen Karl-Heinz-Hier­se­mann Hal­le um die Mei­ster­schaft. Mit einem Heim­sieg gegen Bad Neu­stadt wol­len die Erlan­ger ihre bril­lan­te Sai­son ver­edeln und sich den Mei­ster­ti­tel erkämpfen.Der Bun­des­Li­ga­an­schluss­ka­der freut sich über jeden Fan der in die Hal­le kommt und das Team bei ihrem Vor­ha­ben laut­stark unter­stützt. Das Spiel wird um 19 Uhr in der Karl-Heinz-Hier­se­mann Hal­le angepfifen.

Jugend­bun­des­li­ga

Männ­li­che A‑Jugend für Sech­zehn­tel­fi­na­le der Deut­schen Mei­ster­schaft qualifiziert

Nach anstren­gen­den Tagen mit zuletzt zwei Dop­pel­spiel-Wochen­en­den steht fest: Die männ­li­che A‑Jugend des HC Erlan­gen steht im Sech­zehn­tel­fi­na­le der Deut­schen Mei­ster­schaft. Nach den letz­ten bei­den Sie­gen gegen SVS Korn­west­heim (28:30) und die HSG Kon­stanz (43:28) klet­ter­te das Team von Johan­nes Heu­fel­der mit 22:6 Punk­ten auf den zwei­ten Platz der Tabel­le und qua­li­fi­zier­te sich damit für das 1/16 Fina­le der Deut­schen Mei­ster­schaft. Das Sech­zehn­tel­fi­na­le wird am Wochen­en­de 19./20. März (Hin­spiel) und 26./27. März (Rück­spiel) aus­ge­tra­gen. Der HC Erlan­gen trifft dabei auf die HSG Rod­gau Nie­der-Roden. Anschlie­ßend geht es im April mit dem Ach­tel­fi­na­le der Deut­schen Mei­ster­schaft weiter.

Jugend­bun­des­li­ga

Weib­li­che A‑Jugend fei­ert Ein­zug ins Vier­tel­fi­na­le der Deut­schen Meisterschaft

Auch wenn die weib­li­che A‑Jugend am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de mit 25:30 gegen den star­ken Thü­rin­ger HC ver­lor, war die Freu­de nach dem Schluss­pfiff rie­sen­groß. Dank der guten Aus­gangs­la­ge mit acht Toren Vor­sprung qua­li­fi­zier­te sich das Team vom Trai­ner­team Kardos/​Fuchs erst­mals für das Vier­tel­fi­na­le der Deut­schen Meisterschaft.

Nach dem drit­ten Platz bei der deut­schen B‑Jugendmeisterschaft im Vor­jahr ist dies wohl der größ­te Ver­eins­er­folg im weib­li­chen Jugend­be­reich des HC Erlangen.

Bay­ern­li­ga

Männ­li­che B‑Jugend kämpft um den Meistertitel

Die männ­li­che B‑Jugend des HC Erlan­gen hat sich nach einer star­ken Hin­run­de für das Ren­nen um die Mei­ster­schaft qua­li­fi­ziert. Nach dem Aus­wärts­er­folg am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Fried­berg (28:35) ste­hen für das Team von Trai­ner Andre­as Slo­wik noch zwei End­spie­le um die baye­ri­sche Mei­ster­schaft auf dem Pro­gramm. Den Anfang macht das Heim­spiel am kom­men­den Sonn­tag um 13 Uhr gegen HT Mün­chen. Eine Woche spä­ter, am 20.3. emp­fan­gen die jun­gen Talen­te des HC Erlan­gen dann den TSV Allach zum End­spiel um Kampf um den Mei­ster­ti­tel (Anwurf 17 Uhr). Soll­te es der HCE schaf­fen, die Sai­son auf dem ersten Platz zu been­den geht es mit dem Ach­tel­fi­na­le um die Deut­sche Mei­ster­schaft weiter.

Bay­ern­li­ga

Männ­li­che C‑Jugend

Auch die männ­li­che C‑Jugend been­de­te die Grup­pe Nord in der Bay­ern­Li­ga mit 10:0 Punk­ten auf dem ersten Platz und spielt somit in der wei­ter­füh­ren­den Mei­ster­run­de eben­falls noch um den Titel. Das End­spiel gegen den TSV Allach um die baye­ri­sche Mei­ster­schaft fin­det am Sonn­tag, den 20. März um 15:15 Uhr in der Karl-Heinz-Hier­se­mann Hal­le statt. Das Team von Ingo Göm­mel und Juli­an Man­gen freut sich auf zahl­rei­che Unterstützer!

Tobi­as Wan­nen­ma­cher, sport­li­cher Lei­ter des HC Erlan­gen e.V. und Trai­ner der U23, ist stolz auf die posi­ti­ven Ent­wick­lun­gen im Nach­wuchs­be­reich: „Ich bin abso­lut zufrie­den mit den her­aus­ra­gen­den mann­schaft­li­chen Erfol­gen aber auch mit der Gesamt­si­tua­ti­on in der sich der Ver­ein nach, bzw. lei­der immer noch in, einer coro­nabe­dingt schwer zu pla­nen­den Sai­son befindet.

In allen Berei­chen lei­sten die Ver­ant­wort­li­chen und die Spie­le­rin­nen und Spie­ler beein­drucken­des. Bay­ern­weit sind die erziel­ten Erfol­ge ein­zig­ar­tig und der Lohn har­ter Arbeit“.