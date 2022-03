Unter die­sem Titel bie­tet der MEN­TOR-Ver­ein im Land­kreis Bam­berg gemein­sam mit der VHS Bam­berg-Land am 16. März ab 18.45 Uhr einen kosten­lo­sen Fach­vor­trag an.

Refe­rent Robert Ber­be­rich ist Grün­dungs­mit­glied und Vor­stand des Ver­eins und befasst sich seit vie­len Jah­ren in Theo­rie und Pra­xis mit dem The­ma Lese­för­de­rung. Im Mit­tel­punkt des Vor­trags steht die Fra­ge, wie das außer­schu­li­sche Lesen für Kin­der und Jugend­li­che auf Basis aktu­el­ler wis­sen­schaft­li­cher Erkennt­nis­se aus der Lese­for­schung durch Lai­en begün­stigt wer­den kann.

Jetzt anmel­den!

Die Teil­nah­me am Vor­trag ist kosten­los und fin­det via Zoom statt. Eine Anmel­dung ist über das VHS-Por­tal unter https://​bit​.ly/​3​K​z​P​mea notwendig.

Ziel des MEN­TOR-Ver­eins ist es, den Spaß am Lesen zu för­dern und durch emo­tio­na­le Zuwen­dung und fach­li­che Unter­stüt­zung best­mög­lich auf den Lese­be­darf ein­zu­ge­hen. Neue Mit­glie­der, die an einer Schu­le in ihrer Nähe eine Lese­pa­ten­schaft über­neh­men möch­ten, sind herz­lich will­kom­men. Nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.bil​dungs​re​gi​on​-bam​berg​.de/​m​e​n​tor.