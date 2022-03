Die letz­te offe­ne Per­so­na­lie im Feld­spie­ler-Bereich beim HSC 2000 Coburg ist nun auch geklärt. Nach­fol­ger von Paul Schi­ko­ra wird Jan­nes Kro­ne vom Erst­li­gi­sten TSV Hannover-Burgdorf.

Der in Sprin­ge gebo­re­ne Jan­nes Kro­ne spielt seit 2014 bei sei­nem Jugend­ver­ein in Han­no­ver und schaff­te 2018 den Sprung ins Bun­des­li­ga-Ober­haus. Ab der kom­men­den Sai­son läuft der Rechts­au­ßen zukünf­tig für den HSC 2000 Coburg auf und unter­schreibt einen Zwei-Jah­res-Ver­trag. Der 24-Jäh­ri­ge sucht eine neue Her­aus­for­de­rung und möch­te bei sei­nem neu­en Club mehr Ver­ant­wor­tung über­neh­men. Chef­trai­ner Bri­an Anker­sen freut sich auf den neu­en Mann aus Han­no­ver: „Mit Jan­nes bekom­men wir einen sehr talen­tier­ten Spie­ler für die Rechts­au­ßen Posi­ti­on. Er ist sehr ehr­gei­zig und möch­te sich natür­lich auch sei­ne Spiel­zeit bei uns erkämp­fen. Mit Flo und Jan­nes haben wir somit ein sehr gutes Duo für die kom­men­de Sai­son. Ich freue mich auf ihn und hof­fe, dass wir unse­re gemein­sa­men Zie­le errei­chen werden“.

Jan­nes Kro­ne ist mit sei­nen 1,84 Meter und 79 kg Kör­per­ge­wicht ein ath­le­ti­scher Spie­ler, wel­cher sich in der Ver­gan­gen­heit vor allem durch sei­ne Defen­siv­lei­stun­gen aus­zeich­nen konn­te. Nun war­tet in Coburg eine neue Auf­ga­be auf ihn: „Schon beim ersten Gespräch hat­te ich ein gutes Gefühl. Die mit dem Ver­ein in Ver­bin­dung ste­hen­den Ideen, Wer­te und Struk­tu­ren pas­sen zu mei­nen Vor­stel­lun­gen. Aus die­sem Grund bin ich auch der Mei­nung, dass die Zusam­men­ar­beit der rich­ti­ge Schritt für mei­ne per­sön­li­che Ent­wick­lung ist. Ich bin gespannt auf die neue Her­aus­for­de­rung und freue mich die Stadt und die Fans ken­nen­zu­ler­nen“, so der Rechts­au­ßen über sei­ne bevor­ste­hen­de Zeit in der Vestestadt.