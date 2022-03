Vor­trag mit Musik – live aus Israel

Das jüdi­sche Jahr beginnt im Sep­tem­ber mit den Fei­er­ta­gen Rosch Hasch­a­na und Jom Kip­pur. Bei­de Tage wer­den auch Gerichts­ta­ge genannt, an denen der jüdi­sche Gläu­bi­ge Rechen­schaft gegen­über Gott und sei­nen Mit­men­schen ablegt. Was hat es auf sich mit die­sen Tagen und wo liegt der tie­fe Sinn? Dies und vie­les mehr erfah­ren Sie in unse­rer Veranstaltung.

Arie Rosen, in Deutsch­land gebo­ren und auf­ge­wach­sen, wan­der­te in sei­nem 15. Lebens­jahr nach Isra­el ein, leg­te dort sein Abitur ab, absol­vier­te den Mili­tär­dienst und stu­dier­te in einer reli­giö­sen Hoch­schu­le Tho­ra. Unter­stützt wird er von Yedi­dia Tole­da­no, einem chas­si­di­schen Musi­ker, der die Ver­an­stal­tung musi­ka­lisch umrahmt.

Die bei­den Refe­ren­ten sind live aus Isra­el zugeschaltet.