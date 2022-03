Kri­mi­nal­haupt­kom­mis­sar Chri­sti­an Wol­lin­ger klärt auf und beant­wor­tet Fragen

Immer wie­der wer­den Senior*innen mit dem Enkel­trick um ihr Erspar­tes gebracht. Das Haus am See hat einen Vor­trag orga­ni­siert, um über die­ses The­ma auf­zu­klä­ren. Kri­mi­nal­haupt­kom­mis­sar Chri­sti­an Wol­lin­ger erklärt die Betrugs­ma­sche und gibt Teil­neh­men­den Tipps, was im Ernst­fall zu tun ist. Im Anschluss an den Vor­trag besteht die Mög­lich­keit, indi­vi­du­el­le Fra­gen zu stellen.

Der Vor­trag fin­det am Mon­tag, 28. März, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Haus am See statt. Teil­neh­mer­zahl begrenzt, Anmel­dung im Haus am See unter 09561/892580.