Auf in das Freizeit-Wochenende!

Noch bis ein­schließ­lich Sonn­tag gibt es in der Mes­se Nürn­berg ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm rund um die The­men Frei­zeit, Tou­ri­stik, Gar­ten, Cara­va­ning, Out­door und Sport. An den ersten drei Tagen nutz­ten bereits rund 20.000 Besu­cher die Mög­lich­keit, sich auf die Frei­luft-Sai­son ein­zu­stim­men und span­nen­de Ange­bo­te zu ent­decken. Vor allem am Frei­tag war die Mes­se gut besucht.

Die gro­ßen Ange­bots­be­rei­che der Frei­zeit Mes­se – Tou­ri­stik, Haus und Gar­ten, Cara­van- und Rei­se­mo­bil­sa­lon sowie Out­door, Sport und Fahr­rad – laden dazu ein, sich inspi­rie­ren zu las­sen, Neu­es aus­zu­pro­bie­ren und Pro­duk­te und Ange­bo­te zu ent­decken. Vor allem im die Anbie­ter von Cara­vans und Rei­se­mo­bi­len sowie die tou­ri­sti­schen Aus­stel­ler erleb­ten bereits an den ersten drei Mes­se­ta­gen eine hohe Nachfrage.

Frei­zeit Mes­se Pro­jekt­lei­ter Maik Hei­ßer zieht eine posi­ti­ve Zwi­schen­bi­lanz: „Wer bis­her noch nicht auf der Frei­zeit Mes­se war, hat etwas ver­passt. In den Hal­len herrscht eine schö­ne, ent­spann­te und auch siche­re Atmo­sphä­re und die Aus­stel­ler freu­en sich über inter­es­sier­te Besu­cher, die sich die Zeit für Gesprä­che neh­men.“ Am Wochen­en­de sind regio­na­le Sport­ver­ei­ne auf der Frei­zeit Mes­se mit dabei, um den Besu­chern sich und ihre Sport­ar­ten zu prä­sen­tie­ren. Es ste­hen Vor­füh­run­gen und Mit­mach­ak­tio­nen im Pro­gramm, zum Bei­spiel vom Baye­ri­schen Lan­des-Sport­ver­band BLSV, Ten­nis­club TC Eibach, Snoo­ker Sport Club Fürth und Atlé­ti­co Erlan­gen. Mit dabei sind auch die DLRG (Deut­sche Lebens-Ret­tungs-Gesell­schaft) und die NADA (Natio­na­le Anti Doping Agentur).

Die Frei­zeit Mes­se fin­det nach einem Jahr Pau­se wie­der in der Mes­se Nürn­berg statt und weckt dort noch bis ein­schließ­lich Sonn­tag Früh­lings­ge­füh­le. Infor­ma­tio­nen rund um einen ent­spann­ten Mes­se­be­such sowie die Tickets zur Frei­zeit Mes­se gibt es unter www​.frei​zeit​mes​se​.de