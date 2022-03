Bür­ger­nä­he weitergedacht!

Gemein­sam mit Han­si von der Gereuth City Bier Bar hat der CSU Orts­ver­band Wun­der­burg / Gereuth den Küm­mer­ka­sten für die Gereuth ins Leben geru­fen. Wunsch oder Pro­blem auf­schrei­ben und ab in den Kasten – getreu dem Mot­to “Sach’ dei Ding”.

„Mir ist es beson­ders wich­tig, unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in allen Belan­gen Gehör zu ver­schaf­fen. Jedes Anlie­gen wird in einer monat­lich statt­fin­den­den Vor­stands­sit­zung bespro­chen und an die ent­spre­chen­den Stel­len in Form einer Mit­tei­lung oder eines Antra­ges wei­ter­ge­reicht“ so Phil­ipp Schnei­der, der 1. Vor­sit­zen­de des Ortsverbandes.

Der Vor­stand bedankt sich bei Han­si, dass er gemein­sam mit uns die­ses Pro­jekt umge­setzt und ermög­licht hat.