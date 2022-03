Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Tat­ort Pendlerparkplatz

In der Zeit von Diens­tag­mit­tag bis Mitt­woch­mor­gen kam es auf dem Pend­ler­park­platz in der Bai­ers­dor­fer Stra­ße zu einem Dieb­stahl sowie einer Sachbeschädigung.

Im ersten Fall mel­de­te sich ein 27-jäh­ri­ge Fahr­zeug­hal­ter bei der Poli­zei, der sei­nen Ford Focus um die Mit­tags­zeit auf dem Pend­ler­park­platz abge­stellt hat­te. Als er gegen 23 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass unbe­kann­te Täter den Kata­ly­sa­tor der Aus­puff­an­la­ge sei­nes Pkw abmon­tiert und ent­wen­det hat­ten. Zur Tat­aus­füh­rung benutz­ten die Täter offen­sicht­lich einen Trenn­schlei­fer und beschä­dig­ten damit auch die übri­ge Aus­puff­an­la­ge. Der Gesamt­scha­den an dem Fahr­zeug beläuft sich auf ca. 900 Euro.

Etwa im glei­chen Tat­zeit­raum kam es auf dem Pend­ler­park­platz zu einer wei­te­ren Straftat.

Mit hell­blau­er Far­be besprüh­ten bis­lang unbe­kann­te Täter einen dort abge­stell­ten LkwAn­hän­ger. Der Schrift­zug war groß­flä­chig auf den Anhän­ger­auf­bau auf­ge­bracht, so dass hier der Sach­scha­den mit etwa 1.000 Euro bezif­fert wer­den kann.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Fest­stel­lun­gen im Bereich des Pend­ler­park­plat­zes gemacht haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tel. 09131 / 760–114, zu melden.

Laden­dieb wiedererkannt

Ein 23-jäh­ri­ger Mann wur­de am Mitt­woch beim Dieb­stahl einer Jacke eines nam­haf­ten Mar­ken­her­stel­lers ertappt.

Der 23-jäh­ri­ge Mann aus einer Asyl­be­wer­ber­ein­rich­tung in Bam­berg betrat am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Waren­haus in der Erlan­ger Innen­stadt. Dabei geriet er ins Visier des Kauf­haus­de­tek­ti­ves, der ihn erst am Vor­tag bei einem Dieb­stahl in Nürn­berg beob­ach­tet hatte.

Ziel­ge­rich­tet begab sich der 23-Jäh­ri­ge in die Her­ren­ab­tei­lung, wo er eine Jacke im Wert von 260 Euro aus der Aus­la­ge nahm und anzog. Auf direk­tem Weg mar­schiert er Rich­tung Aus­gang, wo ihn der Kauf­haus­de­tek­tiv anhielt.

Der Laden­dieb wur­de im Anschluss an eine Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Die Staats­an­walt­schaft stell­te gegen den Laden­dieb Haft­an­trag, über wel­chen das Amts­ge­richt Erlan­gen am heu­ti­gen Tag ent­schei­den wird.

Laden­dieb führ­te ein Mes­ser mit

Wegen Dieb­stahl mit Waf­fen sowie eines Ver­sto­ßes nach dem Waf­fen­ge­setz muss sich ein 31- jäh­ri­ger Mann aus Nürn­berg ver­ant­wor­ten, der am Diens­tag bei einem Laden­dieb­stahl erwischt wur­de. Dem Kauf­haus­de­tek­tiv eines Waren­hau­ses fiel der 31-Jäh­ri­ge auf, wie die­ser Mar­ken­wä­sche im Wert von über 160 Euro in sei­nen Ruck­sack steck­te. Als der Mann das Geschäft durch einen Neben­aus­gang ver­las­sen woll­te, wur­de er von dem Detek­tiv ange­hal­ten. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten fan­den bei dem Mann auch noch ein ver­bo­te­nes Ein­hand­mes­ser auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Auto­fah­rer in Schlan­gen­li­ni­en unterwegs

Kalch­reuth – Am 09.03.2022 gegen 19 Uhr, befuhr ein 66-jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw die St 2243 zwi­schen Wei­her und Kalch­reuth in Schlan­gen­li­ni­en. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der Kalch­reu­ther knapp 1.3 Pro­mil­le hat­te. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und der Füh­rer­schein vor­erst sichergestellt.

Mit alten Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unterwegs

Utten­reuth – Im Bereich Herolds­berg fie­len einer Stei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land inner­halb kur­zer Zeit gleich zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer auf, die noch eine blaue Ver­si­che­rungs­pla­ket­te an ihrem Fahr­zeug ange­bracht hat­ten und damit auf der Haupt­stra­ße unter­wegs waren. Da die blau­en Ver­si­che­rungs­pla­ket­ten bereits seit dem 1. März 2022 ungül­tig sind, besteht kein Ver­si­che­rungs­schutz mehr. Ihnen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Sie wer­den wegen eines Ver­sto­ßes nach Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in der Dr.-Otto-Leich-Straße in Eckental

Ecken­tal/E­schen­au- Am Diens­tag den 08.03.2022, im Zeit­raum von 16:50 Uhr bis 17:00 Uhr wur­de auf dem Park­platz des Ede­ka-Mak­tes in der Dr.-Otto-Leich-Straße in Ecken­tal ein gepark­ter roter Maz­da beschä­digt. Es ent­stan­den an der Tür meh­re­re Krat­zer in einer Län­ge von ca. 40cm fest. Ein bis­her unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer streif­te im oben genann­ten Tat­zeit­raum den gepark­ten Pkw und ent­fern­te sich dann ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 500€.

Hin­wei­se nimmt die zustän­di­ge Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Tel.: 09131760514, entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Meh­re­re Unfall­fluch­ten in Her­zo­gen­au­rach und Heßdorf

Am Mitt­woch wur­de in der Zeit zwi­schen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr ein schwar­zer Audi A6, der in der Würz­bur­ger Stra­ße am Fahr­bahn­rand geparkt war, durch ein ande­res Fahr­zeug von der lin­ken hin­te­ren Tür bis zur Stoß­stan­ge stark beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von meh­re­ren tau­send Euro.

Zwi­schen Diens­tag­abend und Mitt­woch­mor­gen wur­de in der Stra­ße Lan­ger Platz eine Müll­ton­ne ange­fah­ren, wel­che dadurch kom­plett zer­stört wurde.

Eben­falls am Mitt­woch, zwi­schen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr, wur­de in der Erlan­ger Stra­ße in Heß­dorf eine Müll­ton­nen­box aus Holz ange­fah­ren und beschädigt.

In alle drei Fäl­len ent­fern­ten sich die Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le, ohne sich um die ent­stan­de­nen Schä­den zu küm­mern. Zeu­gen oder gar die Ver­ur­sa­cher mögen sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 wenden.

Schwar­zes Damen­rad entwendet

Her­zo­gen­au­rach. Am Mon­tag, den 07.03.2022, wur­de in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:15 Uhr ein Fahr­rad der Mar­ke Can­non­da­le, Typ Quick Women´s, in der Far­be Schwarz an der Real­schu­le in Her­zo­gen­au­rach ent­wen­det. Die Geschä­dig­te stell­te ihr Zwei­rad dort unver­sperrt ab. Der Wert des Rades wur­de durch die Eigen­tü­me­rin auf über 600,00 Euro bezif­fert. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Dieb­stahl oder zum Ver­bleib des Fahr­ra­des wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Unbe­kann­ter ver­kratzt Seat

Adels­dorf / Neu­haus – Von Sams­tag auf Sonn­tag zer­kratz­te ein Unbe­kann­ter die gesam­te Fah­rer­sei­te eines gepark­ten Pkws der Mar­ke Seat und ver­ur­sach­te dadurch Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000.- Euro. Der schwar­ze Seat war in der Haupt­stra­ße von Neu­haus, auf Höhe des Kin­der­gar­tens, ord­nungs­ge­mäß geparkt. Nun ermit­telt die Poli­zei wegen der Sach­be­schä­di­gung und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 zu melden.

Zeu­gen­auf­ruf nach Unfallflucht

Mühl­hau­sen – Am Diens­tag, in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr, tou­chier­te ein Unbe­kann­ter mit sei­nem Fahr­zeug einen Pkw der Mar­ke Seat, wel­cher in der Klei­nen Dorf­stra­ße geparkt war. Dadurch ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000.- Euro am gepark­ten Seat. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr wei­ter, ohne sich um den ver­ur­sach­ten Scha­den zu küm­mern. Nun ermit­telt die Poli­zei Höchstadt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.