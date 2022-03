Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hoher Sach­scha­den und ein leicht Ver­letz­ter nach Verkehrsunfall

EBERS­DORF B. COBURG, FROHN­LACH, LKR. COBURG. Ein leicht ver­letz­ter Auto­fah­rer und min­de­stens 20.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­nach­mit­tag im Ebers­dor­fer Gemein­de­teil Frohnlach.

Ein 63-Jäh­ri­ger aus Ebers­dorf ver­un­fall­te am Mitt­woch um 14 Uhr mit sei­nem VW in der Ebers­dor­fer Stra­ße. Der Rent­ner kam mit sei­nem Fahr­zeug von der Stra­ße ab und fuhr gegen die Mau­er eines Anwe­sens. Durch die Wucht des Auf­pralls ver­letz­te sich der Auto­fah­rer. Er wur­de vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Das nicht mehr fahr­be­rei­te Fahr­zeug wur­de von einem Abschlepp­dienst gebor­gen. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 20.000 Euro. Gegen den 63-Jäh­ri­gen ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

40-Jäh­ri­ger fährt ohne Versicherungsschutz

COBURG. Mit einem abge­lau­fe­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2021 war am Mitt­woch­mor­gen ein 40-jäh­ri­ger Cobur­ger mit sei­nem Klein­kraft­rad im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Bei einer Kon­trol­le des Zwei­ra­des samt Fah­rer im Küren­grund um 7:10 Uhr erkann­ten die Beam­ten, dass am Moped des Man­nes noch ein abge­lau­fe­nes blau­es Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2021 ange­bracht war. Seit dem 1. März hät­te der Mann für die Haft­pflicht­ver­si­che­rung sei­nes Zwei­ra­des ein grü­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2022 am Fahr­zeug anbrin­gen müs­sen. Die Poli­zi­sten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ermit­teln wegen einem Ver­stoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Über­wei­sungs­be­leg ent­puppt sich als Fälschung

Wil­helmsthal: Ein Mann aus dem Raum Wil­helmsthal bekam kürz­lich Post von sei­ner Haus­bank. Dem Geschä­dig­ten wur­de mit­ge­teilt, dass jemand mit­tels SEPA-Über­wei­sungs­be­leg ver­sucht hat­te 446,- Euro auf ein Kon­to in Irland zu über­wei­sen. Der Über­wei­sungs­be­leg wur­de von der Bank jedoch als Fäl­schung erkannt, somit wur­de die Über­wei­sung nicht aus­ge­führt. Die Poli­zei ermit­telt wegen eines Delik­tes des Überweisungsbetruges.

Lap­top lässt auf sich warten

Küps: Kürz­lich kam eine jun­ge Frau zur Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach, um Straf­an­zei­ge wegen Waren­be­trugs zu erstat­ten. Die Geschä­dig­te hat­te über eBay-Klein­an­zei­gen ein Lap­top im Wert von 650,- Euro gekauft, den Kauf­preis über­wie­sen und bis dato kei­ne Ware erhalten.

Unfall­ver­ur­sa­cher sucht das Weite

Mitt­woch­mor­gen gegen 06:45 Uhr kam es in der Andre­as-Lim­mer-Stra­ße zu einem Begeg­nungs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Der Fah­rer eines schwar­zen Sub­a­ru befuhr die Andre­as-Lim­mer-Stra­ße in Rich­tung Kau­lan­ger. Hier­bei kam dem 48-jäh­ri­gen Fah­rer ein Zwei­ach­ser-Lkw mit blau­en Füh­rer­haus ent­ge­gen. Der Unbe­kann­te Lkw-Fah­rer tou­chier­te den lin­ken Außen­spie­gel des Geschä­dig­ten und fuhr im Anschluss, ohne sich um sei­ne Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter zu küm­mern, in Rich­tung Innen­stadt wei­ter. Am Sub­a­ru ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro. Wei­te­re Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher lie­gen der­zeit nicht vor.