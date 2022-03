Der VC Elt­mann hat sein Spiel in der Auf­stiegs­run­de zur 2. Bun­des­li­ga in der Drit­te Liga Ost sou­ve­rän, ja ein­deu­tig gegen 1861 Deg­gen­dorf, mit 3:0 (25:13, 25:12, 25:16) gewon­nen. Vor 70 Zuschauer*innen lie­ßen die Spie­ler um Kapi­tän Johan­nes Engel unse­ren Gästen aus Deg­gen­dorf kei­ne Chan­ce, ein gefahr­lo­ser Sieg und wich­ti­ge Punk­te auf dem Weg in die 2.Bundesliga.

#MVPs

Phil­ipp Kasch #10 (VC Eltmann)

Micha­el Brun­ner #4 (1861 Deggendorf)

Enri­co Stein­ke. Fotos: © VC Eltmann