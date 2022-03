U17 macht die Mei­ster­schaft klar – Sieg gegen ERV Schweinfurt

Mit einem 24:8‑Sieg (7:1, 9:3, 8:4) gegen die Migh­ty Dogs Juni­ors setz­te die U17 Jugend­mann­schaft der young alli­ga­tors Höchstadt einen Schluss­punkt unter eine erfolg­reich gespiel­te Sai­son, deren Aus­gang nicht span­nen­der hät­te sein kön­nen. Im ent­schei­den­den letz­ten Spiel vor hei­mi­schem Publi­kum muss­te unbe­dingt der Sieg her, um mit dem hauch­dün­nen Vor­sprung von einem Punkt auf den ESC Haß­furt die Mei­ster­schaft end­gül­tig zu besiegeln.

Schwein­furt erwisch­te jedoch den bes­se­ren Start in die Par­tie und ver­pass­te dem Team, unter den Augen von Trai­ner Lub­os Thür und Petr Kas­ik, mit dem 0:1 in der 5. Spiel­mi­nu­te gleich den ersten Dämp­fer. Schein­bar brauch­ten Höchstadts Kufen­cracks aber genau die­sen Ansporn, um den Spiel­tur­bo end­gül­tig zu zün­den. Hat­te man schon so man­chen Mehr­to­re-Rück­stand in die­ser Sai­son in einen Sieg gedreht, spiel­te sich die U17 jetzt mit nur einem Ziel in Form und über­zeug­te schließ­lich in allen Drit­teln deut­lich. Die zahl­rei­chen Zuschau­er hat­ten an die­sem Abend vie­le Tore zu beju­beln, sahen gelun­ge­ne Spiel­kom­bi­na­tio­nen und am Ende ein über­glück­li­ches young alli­ga­tors U17-Meisterteam.

Herz­li­chen Glück­wunsch zur Mei­ster­schaft und Dan­ke an alle, die zum Gelin­gen die­ser erfolg­rei­chen Sai­son bei­getra­gen haben.

Tor­schüt­zen: 6 x Michel Haus­mann, 5 x Jonas Bel­zer, 4 x Kevin Hüb­ner, 3 x Max Sin­ger, 2 x Niki­ta Wer­wein, je 1 x Eli­as Post­ler, Johan­nes Litz, Nick Häf­ner, Kili­an Lipszs

Bernd Mar­kus