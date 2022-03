Grund zur Freu­de gab es Anfang März bei den ersten Her­ren des Baur SV Burg­kunst­adt. Am sech­sten und letz­ten Spiel­tag der Ten­nis-Win­ter­run­de in der ober­frän­ki­schen Bezirks­li­ga hat­ten es die Schuh­städ­ter in der eige­nen Hand, mit einem Sieg den ersten Tabel­len­platz zu sichern. Und genau dies gelang mit einem 6:0 bei Rot-Weiß Bayreuth.

In der Spiel­zeit 21/22 zeig­ten die Burg­kunst­adter eine geschlos­se­ne Mann­schafts­lei­stung und konn­ten des­halb Erfol­ge gegen die Mann­schaf­ten vom TC Münch­berg, Weiß-Blau Thur­nau, Grün-Weiß Bay­reuth, TC Bam­berg und Rot-Weiß Bay­reuth errin­gen. In der End­ab­rech­nung ste­hen fünf Sie­ge bei einer knap­pen Nie­der­la­ge gegen den TC Reun­dorf zu Buche.

Auch das Ver­hält­nis von 29:7 Match­punk­ten und 61:15 Sät­zen zeigt, dass sich die Baur SV Her­ren ver­dient ober­frän­ki­scher Mann­schafts­mei­ster nen­nen dür­fen. Ins­be­son­de­re Pas­cal Mennel und Mann­schafts­füh­rer Ste­fan Kor­nitz­ky, die in jedem Spiel zum Ein­satz kamen, hat­ten mit einer 10:2- und 11:1‑Matchbilanz einen gro­ßen Anteil am Erfolg.

„Die Mann­schaft hat in den ver­gan­ge­nen Mona­ten eine her­vor­ra­gen­de Lei­stung gezeigt. Das Kon­zept, ein Team aus erfah­re­nen Her­ren mit unse­ren besten Nach­wuchs­spie­lern zu ergän­zen, hat sich bewährt. Ein Dank gilt auch unse­rem Trai­ner Vla­di­mir Nemec, der einen gro­ßen Anteil an der aus­ge­zeich­ne­ten Nach­wuchs­för­de­rung beim Baur SV hat.“, zeig­te sich Ten­nis Abtei­lungs­lei­ter Stef­fen Fischer zufrieden.