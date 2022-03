Info­abend zu den AWO-Sprach­rei­sen nach Eng­land fin­det am Mitt­woch statt

Nach zwei Jah­ren pan­de­mie­be­ding­ter Pau­se fin­den in die­sem Jahr wie­der die AWO-Sprach­rei­sen nach Eng­land / Poo­le für Jugend­li­che im Alter von 14 bis 17 Jah­ren statt. Ter­mi­ne sind in den Pfingsfe­ri­en (04.06. – 17.06.2022) und in den Som­mer­fe­ri­en (08.08. – 21–08.; 19.08. – 01.09.; 30.08. – 12.09.). Die Schüler*innen woh­nen bei Gast­fa­mi­li­en, unter der Woche fin­det Sprach­un­ter­richt (4 Schul­stun­den täg­lich) statt, in der rest­li­chen Zeit und am Wochen­en­de orga­ni­sie­ren die deut­schen Betreuer*innen ein attrak­ti­ves Frei­zeit­pro­gramm. Ein High­light der Rei­se ist sicher­lich der zwei­tä­gi­ge Stopp in Lon­don vor der Heim­rei­se. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind auf der Home­page der AWO Forch­heim unter https://​www​.awo​-forch​heim​.de/​k​i​n​d​e​r​-​j​u​g​e​n​d​-​f​a​m​i​l​i​e​/​s​p​r​a​c​h​r​e​i​s​en/ zu finden.

Am kom­men­den Mitt­woch, den 16.3. fin­det um 19.30 Uhr in der Geschäfts­stel­le des BRK Kreis­ver­band Forch­heim, Hen­ri-Dun­ant-Str. 1, im Saal 3 ein Infor­ma­ti­ons­abend zu den Sprach­rei­sen statt. Um Anmel­dung per Mail an christine.​schmitt@​awo-​forchheim.​de wird gebeten.

Chri­sti­ne Schmitt