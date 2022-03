Schmidt: Ange­sichts des Ukrai­ne-Kriegs müs­sen Ener­gie- und Nah­rungs­mit­tel­si­cher­heit ober­ste Prio­ri­tät haben

Die FREI­EN WÄH­LER im Baye­ri­schen Land­tag befas­sen sich mit der dro­hen­den Ver­sor­gungs­ka­ta­stro­phe infol­ge des Ukrai­ne-Kriegs. Im Fokus ste­hen Maß­nah­men, die eine exi­sten­zi­el­le Ener­gie­kri­se sowie Lebens­mit­tel­ver­knap­pung in Deutsch­land abwen­den sol­len. Um die­se Zie­le zu errei­chen, bedür­fe es deut­lich mehr Bio­mas­se. „Hier­für müs­sen schnell­stens die Vor­aus­set­zun­gen geschaf­fen wer­den – sowohl für Bio­gas als auch für Nah­rungs­mit­tel. Durch eine deut­li­che Stei­ge­rung der Pro­duk­ti­on von Getrei­de, Mais und Bio­mas­se kann einer­seits die Ernäh­rungs­si­cher­heit, ande­rer­seits die Ver­sor­gungs­si­cher­heit gewähr­lei­stet wer­den“, erklärt Schmidt, Abge­ord­ne­te aus Uehlfeld.

Um das Ziel „Mehr Bio­mas­se“ errei­chen zu kön­nen, sei es not­wen­dig und zweck­mä­ßig, die Bio­gas­pro­duk­ti­on unver­züg­lich zu for­cie­ren. Nur so kön­ne der anzu­neh­men­den enor­men Ver­knap­pung von Strom, Wär­me und Erd­gas bei gleich­zei­tig unge­brem­ster Preis­stei­ge­rung ent­ge­gen­ge­wirkt wer­den, so Schmidt wei­ter. „Zudem müs­sen die Ver­schär­fun­gen der aktu­el­len Dün­ge­ver­ord­nung für min­de­stens zwei Jah­re aus­ge­setzt wer­den, um mehr Erträ­ge auf den Fel­dern erwirt­schaf­ten zu kön­nen als derzeit.“

Bio­gas kön­ne auch zu einer grö­ße­ren Netz­sta­bi­li­tät im Strom­netz bei­tra­gen und so zur Kap­pung der Preis­spit­zen an der Strom- und Gas­bör­se bei­tra­gen, sagt Schmidt. „Bevor mehr Augen­merk auf Atom­kraft gelegt wird, wäre es sinn­voll, das gro­ße Poten­zi­al der Ener­gie­ein­spei­sung mit­tels Bio­gas zu prü­fen.“ Laut Fach­ver­band Bio­gas beträgt die der­zei­ti­ge Strom­ein­spei­sung der bestehen­den 2600 Bio­gas­an­la­gen in Bay­ern ca. neun Tera­watt­stun­den. Nach Schät­zun­gen des Fach­ver­ban­des Bio­gas könn­ten die bestehen­den Bio­gas­an­la­gen kurz­fri­stig ihre Strom­pro­duk­ti­on um rund 30 Pro­zent erhöhen.

Schmidt betont: „Tech­nisch sind die bestehen­den Bio­gas­an­la­gen dazu in der Lage. Sie kön­nen durch Über­bau und Fle­xi­bi­li­sie­rung deut­lich mehr Ener­gie erzeu­gen, als sie heu­te dür­fen. Da dies rela­tiv schnell umge­setzt wer­den kann, ist die Bio­gas­bran­che im Gegen­satz zu ande­ren rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­for­men mit ihren lan­gen Bau­pro­zes­sen am ehe­sten in der Lage, bis zum näch­sten Win­ter die ener­ge­ti­sche Ver­sor­gung zu gewähr­lei­sten“, so Schmidt. In Kri­sen­zei­ten, in denen im Osten Euro­pas Krieg herr­sche, müs­se die Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung mit Lebens­mit­teln und Ener­gie abso­lu­te Prio­ri­tät haben.