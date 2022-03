Erfolg­rei­cher Bun­des­li­ga-Spiel­tag nach lan­ger Coro­na-Pau­se für Bam­bergs Unterwasserrugby-Mannschaft

Nach mehr als 4 Mona­ten Pau­se im Spiel­be­trieb der 1. Bun­des­li­ga Süd wur­de am ver­gan­ge­nen Sonn­tag in Pforz­heim der zwei­te Spiel­tag absol­viert. Um die aus­ge­fal­le­nen Spiel­ta­ge zu kom­pen­sie­ren, wur­den 4 Spie­le an die­sem Tag für Bam­berg geplant. In der Ver­gan­gen­heit wur­den meist nur 2–3 Spie­le an einem Spiel­tag absol­viert. Doch der Ter­min der Deut­schen Mei­ster­schaft, zu wel­cher sich die ersten drei Plät­ze der 1. Bun­des­li­ga Süd qua­li­fi­zie­ren, fin­det schon Mit­te Mai in Fried­richs­ha­fen statt, daher wur­de der Spiel­plan kom­pri­miert. Mit den inten­si­ve­ren Spiel­ta­gen wird sicher­ge­stellt, dass nach zwei aus­ge­fal­le­nen Liga-Abschlüs­sen und dar­an anschlie­ßen­den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten in 2022 end­lich wie­der ein Deut­scher Mei­ster aus­ge­spielt wer­den kann.

Gleich das erste Spiel war das Spit­zen­spiel der Hin­run­de, in wel­chem der deut­sche Rekord­mei­ster TC Bam­berg gegen den amtie­ren­den Deut­schen Mei­ster TSV Malsch antrat. Gab es in der Ver­gan­gen­heit regel­mä­ßi­ge Kräf­te­mes­sen zwi­schen den bei­den besten Mann­schaf­ten aus Deutsch­land, wur­de die­se Begeg­nung mit Span­nung beob­ach­tet, da die­ses Mal mehr als 2 Jah­re seit dem letz­ten offi­zi­el­len Spiel der bei­den Kon­tra­hen­ten ver­gan­gen sind. In bei­den Mann­schaf­ten gab es nach der lan­gen Coro­na-Pau­se Ver­än­de­run­gen. Aus Bam­berg nah­men Peter Wal­cher und Chri­sti­an Kempf zum ersten Mal an einem Bun­des­li­ga-Spiel­tag teil.

Ein vor­sich­ti­ges Abta­sten des Geg­ners aus Baden war für Bam­berg nicht mög­lich. Von Beginn an attackier­ten die Mal­scher Spie­ler Bam­berg inten­siv. Doch schon nach weni­gen Minu­ten fan­den die Bam­ber­ger ihre gewohn­te Ori­en­tie­rung im Was­ser und über­nah­men die Füh­rung des Spiels. Lukas Tad­da konn­te so in der Mit­te der ersten Halb­zeit das Bam­ber­ger Füh­rungs­tor erzie­len. Das Spiel wur­de durch vie­le unnö­ti­ge Klam­me­rei­en oft zum Still­stand gebracht. Aus einer sol­chen Situa­ti­on schaff­te es Malsch mit einem schnel­len Rich­tungs­wech­sel zu einem, aus Bam­ber­ger Sicht, unglück­li­chen und unnö­ti­gen Aus­gleichs­tref­fer. Am Ende gin­gen die bei­den Dau­er­kon­tra­hen­ten, wie schon so oft in der Ver­gan­gen­heit, mit einem Unent­schie­den aus dem Becken. Auf­grund des kom­pri­mier­ten Spiel­plans wird es im April schon zum Rück­spiel und somit dem letz­ten Kräf­te­mes­sen vor der Deut­schen Mei­ster­schaft kommen.

Im baye­ri­schen Duell des Spiel­ta­ges zwi­schen Bam­berg und Mün­chen war der Spiel­an­teil der bei­den Mann­schaf­ten sehr unaus­ge­gli­chen. Bam­berg kam zu kei­nem Zeit­punkt in Bedräng­nis und erziel­te durch Tore von Lukas Tad­da, Han­nes Trei­ber, Seba­sti­an Lan­ge, Andre­as Wei­ßen­ber­ger, Veit Hof­mann und Han­nes Straut­mann einen End­stand von 20:0.

Nach nur kur­zer Pau­se trat der Tauch­club Bam­berg dann noch gegen den Tauch­club aus Stutt­gart an. Stutt­gart war krank­heits­be­dingt etwas geschwächt, sei­ne ver­blie­be­nen Mit­spie­ler kämpf­ten tap­fer bis zur letz­ten Spiel­mi­nu­te. Jedoch konn­ten sie die Nie­der­la­ge durch die moti­vier­ten Bam­ber­ger Unter­was­ser­rug­by­spie­ler nicht ver­mei­den und so erziel­ten Han­nes Trei­ber, Lukas Tad­da, Ardan Füß­mann und Seba­sti­an Lan­ge ins­ge­samt 15 Tore. Der End­stand betrug somit 15:0.

Auf­grund eben­falls Coro­na-geschwäch­ter Mann­schaft und dem Beob­ach­ten der Spiel­ergeb­nis­se von Bam­berg gegen Mün­chen und Stutt­gart ent­schied sich die Mann­schaft aus Wies­ba­den, zum Spiel gegen Bam­berg nicht mehr anzu­tre­ten. Somit wur­de das Spiel am Ende gemäß des Regel­werks mit 20:0 für den Rekord­mei­ster TC Bam­berg gewertet.

Nach der nun abge­schlos­se­nen Hin­run­de füh­ren Bam­berg und Malsch die Tabel­le an und einer Teil­nah­me zur Deut­schen Mei­ster­schaft im Mai, wo sie dann auf die füh­ren­den Mann­schaf­ten aus den Spiel­be­trie­ben West und Nord tref­fen wer­den, dürf­te nichts mehr im Wege stehen.

Am 10. April wird dann in Pforz­heim der letz­te Spiel­tag der Sai­son 2021/22 statt­fin­den. Dadurch, dass die Stadt Pforz­heim auf sehr unkom­pli­zier­te Wei­se und sehr gün­stig ihr Hal­len­bad für Unter­was­ser­rug­by-Ver­an­stal­tun­gen zur Ver­fü­gung stellt, muss der Bam­ber­ger Kader lei­der meist die wei­te­ren Fahr­ten nach Baden-Würt­tem­berg hin­neh­men. Der Tauch­club Bam­berg wür­de sich daher auch freu­en, wenn sich in Bam­berg wie­der Mög­lich­kei­ten erge­ben wür­den, das Bad zu attrak­ti­ven Kon­di­tio­nen für Wett­kämp­fe anmie­ten zu kön­nen, um so auch der loka­len Fan­ge­mein­schaft einen Spiel­tag-Besuch zu ermög­li­chen und Fahrt­zeit und ‑kosten für die Mann­schaft einzusparen.