Nied­rig­schwel­li­ge Bewe­gungs­an­ge­bo­te in den Stadt­tei­len zum Start des Früh­lings – Bewe­gung tut der Psy­che gut!

Die Coro­na-Pan­de­mie und die hier­auf fol­gen­den Maß­nah­men zur Ein­däm­mung von Infek­tio­nen haben die Lebens­wirk­lich­keit von Kin­dern und Jugend­li­chen maß­geb­lich ver­än­dert. In der Fol­ge zeig­ten vie­le jun­ge Men­schen psy­chi­sche und psy­cho­so­ma­ti­sche Auf­fäl­lig­kei­ten und die Anfra­gen für ambu­lan­te Psy­cho­the­ra­pie nah­men deut­lich zu. Die Stadt Bam­berg und die Gesund­heits­re­gi­on plus befas­sen sich inten­siv mit die­sem The­ma und ver­öf­fent­li­chen ent­spre­chen­de Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te unter www​.kla​er​werk​-bam​berg​.de und bie­ten mit dem Pro­gramm „Psy­chi­sche Gesund­heit von Kin­dern, Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen“ ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen an.

Das Spiel­mo­bil Bam­berg, geför­dert durch das Stadt­ju­gend­amt Bam­berg, bie­tet in Koope­ra­ti­on mit der Stadt Bam­berg und der Gesund­heits­re­gi­on plus erst­ma­lig das Son­der­pro­jekt „Spring über dei­nen Schat­ten“ an. An sechs März­nach­mit­ta­gen kommt die rol­len­de Werk­statt der Fan­ta­sie mit einem kun­ter­bun­ten Spiel- und Bewe­gungs­an­ge­bot für Kin­der bis 12 Jah­ren ver­schie­de­ne Stadt­tei­le. Hier dür­fen Kin­der und Jugend­li­che zusam­men klet­tern, tan­zen, ren­nen, hüp­fen und aus­pro­bie­ren, was ihnen gefällt. Es wer­den Land­flö­ße gebaut oder auf dem Tram­po­lin mutig gen Him­mel gehüpft.

Ter­mi­ne (jeweils von 15 bis 18 Uhr):

Do, 10. März Trop­pau­platz (Ost)

Di, 15. März SUN-Zen­trum (Süd-West)

Do, 17. März Syl­va­ner­see (Gaustadt)

Di, 22. März Spiel­platz Distel­weg (Gereuth) – spe­zi­ell für Kin­der 3–7 Jahre

Do, 24. März Trop­pau­platz (Ost)

Di, 29. März SUN-Zen­trum (Süd-West)

Im Rah­men des Pro­gramms „Psy­chi­sche Gesund­heit“ hat in der ver­gan­ge­nen Woche auch ein Eltern­abend zum The­ma „Coro­na-Pan­de­mie und die Aus­wir­kun­gen auf Kin­der und Jugend­li­che“ statt­ge­fun­den. Die­se Ver­an­stal­tung wur­de von der Stadt Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der Gesund­heits­re­gi­on plus und der Evan­ge­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung Bam­berg orga­ni­siert und durchgeführt.

The­men des Abends waren zum einen „Covid-19 Infek­tio­nen bei Kin­dern und Jugend­li­chen – Was wir wis­sen und was Eltern tun kön­nen“, vor­ge­tra­gen von Kin­der- und Jugend­arzt Dr Udo. Meiß­ner. Zum ande­ren hat von Kin­der- und Jugend­psy­cho­the­ra­peut Chri­stoph Treu­bel über „Psy­chi­sche Fol­gen der Coro­na-Pan­de­mie- was wir wis­sen und was Eltern tun kön­nen“, refe­riert. Im Anschluss konn­ten die Eltern über die Chat-Funk­ti­on des Online Mee­tings ihre Fra­gen an die Refe­ren­ten stel­len. Eine über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit sprach sich am Ende der Ver­an­stal­tung für Fol­ge­ver­an­stal­tun­gen aus. Mehr als 230 Müt­ter und Väter haben an dem vir­tu­el­len Eltern­abend teilgenommen.

Am 11. März ist eine Online-Fort­bil­dung für Päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te zum The­ma „Psy­chi­sche Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie auf Kin­der und Jugendliche“.

Mehr dazu unter www​.kla​er​werk​-bam​berg​.de

Hier kön­nen sich Inter­es­sier­te auch für einen News­let­ter anmel­den, um über wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen pünkt­lich infor­miert zu werden.