OB Star­ke vor Ort an der Brei­ten­au: „Gemein­sam mit Bro­se gelingt uns ein Vorzeigeprojekt“

Zwi­schen dem Son­der­lan­de­platz Brei­ten­au und dem Gelän­de der Fir­ma Bro­se ist in den ver­gan­ge­nen Mona­ten viel pas­siert: Vor­han­de­ne Struk­tu­ren aus der frü­he­ren mili­tä­ri­schen Nut­zung des Son­der­lan­de­plat­zes wur­den besei­tigt. Statt­des­sen schlän­gelt sich jetzt ein über 500 Meter lan­ger Bach durch das Gelän­de. Der See­bach war zuvor noch in gro­ßen Abschnit­ten in Roh­ren unter der Erde ver­bor­gen. OB Star­ke war vor Ort dabei, als der neue Bach­lauf sei­ner Bestim­mung über­ge­ben wur­de. „Gemein­sam mit Bro­se ist uns ein Vor­zei­ge­pro­jekt gelun­gen“, so Starke.

Wie kam es dazu? Die Stadt Bam­berg unter­stützt die von der Fir­ma Bro­se ver­folg­ten Aus­bau- und Erwei­te­rungs­ab­sich­ten für den Stand­ort Bam­berg durch beglei­ten­de Infra­struk­tur­maß­nah­men. Dabei sind auf­grund der ein­her­ge­hen­den Anfor­de­run­gen an eine lei­stungs­fä­hi­ge Anbin­dung an das bestehen­de Ver­kehrs­netz Ver­bes­se­rungs­maß­nah­men im Bereich der Mem­mels­dor­fer Stra­ße und der Zep­pe­lin­stra­ße erfor­der­lich. Im Rah­men die­ser Maß­nah­men erfolg­te auch die Ver­le­gung und Rena­tu­rie­rung des bis­lang noch in gro­ßen Abschnit­ten ver­rohr­ten See­ba­ches. Durch die damit ver­bun­de­ne Schaf­fung eines offe­nen Bach­lau­fes zwi­schen Fir­men­grund­stück und Son­der­lan­de­platz wird ins­ge­samt eine erheb­li­che Ver­bes­se­rung und natur­schutz­fach­li­che Auf­wer­tung der Situa­ti­on erreicht. „Die öko­lo­gi­schen Belan­ge waren uns bei der Pla­nung sehr wich­tig, und wir konn­ten alle Akteu­re davon über­zeu­gen“, so der OB.

Die Maß­nah­me wur­de im Auf­trag der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB), Abtei­lung Ent­wäs­se­rung, geplant und vom Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg beglei­tet. Neben dem Schutz des wert­vol­len Sand­ma­ger­ra­sens geht es hier auch um die Erhal­tung des Lebens­rau­mes sel­te­ner Amphi­bi­en oder auch des inzwi­schen bedroh­ten Neun­stach­li­gen Stichlings.

Im Rah­men der Umset­zung wur­den die dort ste­hen­den alten Gebäu­de abge­ris­sen und die ver­sie­gel­ten Shel­ter- und Ver­kehrs­flä­chen ent­fernt. Ins­ge­samt wur­de dabei eine (ohne die Gebäu­de) Flä­che von rund 7.800 Qua­drat­me­tern ent­sie­gelt und nach den Vor­ga­ben des Bodenschutz‑, Was­ser- und Natur­schutz­rech­tes ver­sicke­rungs­fä­hig gestaltet.

Alle Betei­lig­ten waren sich bei dem Orts­ter­min einig, dass der neue Bach­lauf mit der Rena­tu­rie­rung ein gro­ßer Schritt war, um „Öko­lo­gie und Öko­no­mie mit­ein­an­der zu ver­bin­den“, beton­te Starke.