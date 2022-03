Geleb­te Spi­ri­tua­li­tät – Kar- und Oster­ta­ge im Jugend­haus Burg Feuerstein

Das Jugend­haus Burg Feu­er­stein bie­tet Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen seit Jah­ren die Mög­lich­keit die Zeit von Grün­don­ners­tag bis Oster­sonn­tag in beson­de­rer Wei­se zu bege­hen, die­ses Jahr unter dem Mot­to „Ver­giss mich nicht“. Nach zwei Jah­ren „Coro­na­zwangs­pau­se“ kön­nen die Kur­se wie­der in Prä­senz stattfinden.

Ziel die­ser Kar-und Oster­ta­ge ist es, den Blick auf die beson­de­re Situa­ti­on der Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen in den letz­ten Jah­ren, den ver­gan­ge­nen Mona­ten und Tage zu rich­ten. „Ver­giss mich nicht“ ist Bit­te, Erin­ne­rung, Appell zugleich – an das eige­ne Leben, in der momen­ta­nen poli­ti­schen Situa­ti­on, im Rück­blick auf die ver­gan­ge­nen Jah­re – in uns­rer all­täg­li­chen Spi­ri­tua­li­tät – in unse­rem Glauben.

Geleb­te Gemein­schaft und jugend­ge­rech­te Aus­ein­an­der­set­zung bie­ten das Gesamt­pa­ket aus the­ma­tisch aus­ge­rich­te­ten Lit­ur­gien und Kurseinheiten.

In den Kursen

„Ein­fach ver­ges­sen“ für 13–15jährige,

„Das wäre schön“ für 16–23jährige und

„Hand aufs Herz“ für 18–26jährige

ist Raum für Aus­tausch, Gemein­schaft, Erleb­nis­se, Krea­ti­vi­tät – Zeit sich selbst in den Blick zu neh­men und Posi­tio­nen zu bezie­hen und Wei­chen­stel­lun­gen vor­zu­neh­men. Für jeden Kurs gibt es eine aus­führ­li­che Kurs­be­schrei­bung, die unter www​.burg​-feu​er​stein​.de zu fin­den ist.

Oster­kur­se vom 14. bis 17. April 2022

Beginn: Grün­don­ners­tag 14. April um 18.00 Uhr, ab 17.00 Uhr Anrei­se und Einquartierung

Ende: Oster­sonn­tag 17. April um 12.15 Uhr

Preis € 66,- ein­schließ­lich Unter­kunft, Ver­pfle­gung und Kursmaterial

Anmel­dung bis zum 02.04.2022; Jugend­haus Burg Feu­er­stein, Burg Feu­er­stein 2, 91320 Eber­mann­stadt , Tel.: 0 91 94/ 76 74 – 0, Fax: 0 91 94/ 76 74 – 10 oder E‑Mail: anmeldung@​burg-​feuerstein.​de

, Tel.: 0 91 94/ 76 74 – 0, Fax: 0 91 94/ 76 74 – 10 oder E‑Mail: anmeldung@​burg-​feuerstein.​de Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.burg​-feu​er​stein​.de oder www​.face​book​.com/​J​B​F​e​u​e​r​s​t​ein