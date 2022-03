Digi­ta­ler Aus­tausch mit Schü­le­rin­nen und Eltern am Frei­tag, 11. März, von 17.30 – 19.30 Uhr

Das Eichen­dorff-Gym­na­si­um in der Klo­ster-Lang­heim-Str. 10 ver­an­stal­tet für Schü­le­rin­nen, die an das Gym­na­si­um über­tre­ten wol­len, und deren Eltern am Frei­tag, 11. März 2022 eine digi­ta­le Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung (von 17.30 – 19.30 Uhr).

Alle Zugangs­da­ten für die Video­kon­fe­renz gibt es auf der Home­page des Eichen­dorff-Gym­na­si­ums unter www​.eg​-bam​berg​.de . Hier fin­det sich auch eine Fül­le von Infor­ma­tio­nen spe­zi­ell zum Über­tritt sowie eine Erklä­rung zu mög­li­chen Schulhausführungen.

Nach einer all­ge­mei­nen Ein­füh­rung durch die Schul­lei­tung kön­nen sich inter­es­sier­te Mäd­chen und Eltern zu spe­zi­el­len The­men des Über­tritts sowie all­ge­mei­nen The­men infor­mie­ren. Die Wei­ter­lei­tung in die ent­spre­chen­den digi­ta­len Räu­me fin­det auto­ma­tisch statt. Lehr­kräf­te, Schü­le­rin­nen und Eltern wer­den dann in 20-Minu­ten Ein­hei­ten den Aus­tausch suchen und infor­mie­ren. Abschlie­ßend kön­nen dann noch ein­mal die letz­ten offe­nen Fra­gen mit der Schul­lei­tung geklärt werden.

Das Eichen­dorff-Gym­na­si­um ist eine klei­ne fami­liä­re Schu­le für Mäd­chen mit zwei Aus­bil­dungs­rich­tun­gen, dem neu­sprach­li­chen und dem sozi­al­wis­sen­schaft­li­chen Zweig, den es in Bam­berg nur hier gibt. Neben vie­len Wahl­fach­an­ge­bo­ten im musi­schen (Bam­bergs ein­zi­ge Musi­cal-Klas­se), künst­le­ri­schen, sport­li­chen und sozia­len Bereich enga­giert sich die Schu­le auch unter ande­rem als Umwelt­schu­le, FairTra­de-Schu­le und als Schu­le ohne Ras­sis­mus – Schu­le mit Cou­ra­ge. Für die Schü­le­rin­nen der Unter­stu­fe wird von Mon­tag bis Don­ners­tag zwi­schen 13.00 und 16.00 Uhr eine Betreu­ung im Rah­men der Offe­nen Ganz­tags­schu­le ange­bo­ten. Seit letz­tem Schul­jahr heißt auch der Lese-und Schul­hund Ella alle Schü­le­rin­nen herz­lich willkommen.