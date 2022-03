Die Coro­na-Pan­de­mie beschert den Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg ein straf­fes Rest­pro­gramm in der Haupt­run­de der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Den Auf­takt macht das Fran­ken­der­by gegen die KIA Metro­pol Bas­kets Schwa­bach, bei denen die Bam­ber­ge­rin­nen am Mitt­woch­abend antre­ten müssen.

Das Spiel war vor knapp zwei­ein­halb Wochen wegen eines posi­ti­ven Coro­na-Falls bei den Mit­tel­fran­ken erst kurz vor Spiel­be­ginn abge­sagt wor­den. Da auch das Spiel am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de aus eben­sol­chem Grund abge­setzt wur­de und dazu noch das spiel­plan­mä­ßig not­wen­di­ge freie Wochen­en­de folg­te, hat­ten die Don-Bos­co-Damen damit ihr letz­tes Spiel vor knapp einem Monat.

Nun folgt auf die lan­ge Zeit ohne Spiel­pra­xis ein enorm straf­fes Rest­pro­gramm in zwei eng­li­schen Wochen mit vier Spie­len in elf Tagen. Und frei nach Mur­phys Law haben die Damen nun auch noch einen per­so­nel­len Eng­pass mit zwei Ver­letz­ten und zwei mög­li­chen Coro­na-Ver­dachts­fäl­len zu ver­mel­den. Kei­ne guten Aus­sich­ten also für das Spiel beim mit­tel­frän­ki­schen Ver­tre­ter in der Liga, der nach einem Aus­rut­scher in Wei­ter­stadt am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de nun enorm in Zug­zwang ist, noch einen Play-Off-Platz zu erreichen.

So sieht DJK-Coach Stef­fen Dau­er auch mit einer Por­ti­on Skep­sis das kom­men­de und die fol­gen­den Spie­le: „Wir wer­den ein schwe­res Aus­wärts­spiel vor uns haben, da wir sowohl ersatz­ge­schwächt als auch ohne Spiel­rhyth­mus antre­ten wer­den. Auf­grund der Spiel­aus­fäl­le hat­ten wir jetzt drei Wochen kein Spiel und müs­sen schau­en, wie wir die­se Spiel­pau­se ver­kraf­tet haben. Gegen Schwa­bach müs­sen wir unser Spiel wie­der durch­set­zen und uns offen­siv gute Optio­nen erar­bei­ten. Defen­siv gilt es die Schwa­ba­cher Schlüs­sel­spie­le­rin­nen zu kon­trol­lie­ren und beim Rebound prä­sent sein. Vie­les wird aber davon abhän­gen, mit wel­cher Auf­stel­lung und in wel­cher Ver­fas­sung wir antre­ten kön­nen. Das gilt auch als Aus­blick für das Rest­pro­gramm, dass es sowie­so in sich hat. Des­halb den­ken wir wie immer von Spiel zu Spiel, gera­de weil sich die Situa­ti­on aktu­ell täg­lich ändern kann.“

