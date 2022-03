Lan­ge haben sie dar­auf war­ten müs­sen – aber jetzt geht’s ab in der Fich­tel­ge­birgs­hal­le in Wun­sie­del. Am Sams­tag, 2. April 2022, ver­an­stal­tet die Jugend­ver­tre­tung der Stadt Wun­sie­del einen Früh­lings­ball in der Fichtelgebirgshalle.

Nach­dem in den letz­ten zwei Jah­ren die Abschluss­bäl­le an vie­len Schu­len aus­fal­len muss­ten, haben die sie­ben Jugend­ver­tre­ter beschlos­sen ihren eige­nen Tanz­ball zu ver­an­stal­ten. Ab 19 Uhr haben Jugend­li­che die Mög­lich­keit, mög­lichst schick in Ball­gar­de­ro­be geklei­det, gemein­sam zu tan­zen und zu feiern.

Die Tanz­sport­gar­de der Stadt Wun­sie­del, die Faschings­gil­de Markt­red­witz-Dörf­las und Denis Giesbrecht mit einer Kla­vie­r­ein­la­ge sor­gen für Abwechs­lung an die­sem Abend. DJ FabX hat die aktu­el­len Hits dabei und wird den Saal in Stim­mung bringen.

Kar­ten kön­nen im Vor­ver­kauf online unter www​.okticket​.de gekauft werden.