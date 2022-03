Am Don­ners­tag, 19.05.2022, 19:30 Uhr, liest Gerd Groß, Bam­ber­ger Autor, in der Kul­tur­fa­brik KUFA aus sei­nem Buch „Über und unter den Flügeln“.

„Über und unter den Flügeln“

Ist kein orni­tho­lo­gi­sches Buch, auch wenn in allen Tex­ten Vögel zumin­dest erwähnt wer­den. Auf man­chen Sei­ten schrei­ten Krä­hen in lan­gen schwar­zen, glän­zen­den Män­teln über ein hel­les Grün. Rot­kehl­chen ver­wah­ren sich jeg­li­che Miss­ach­tung von Min­der­hei­ten. Ler­chen las­sen schwarz­wei­ße Ton­gir­lan­den auf die Erde schwe­ben. Die Kas­san­dra­ru­fe der Elstern ver­hal­len unge­hört. Mau­er­seg­ler zie­hen Gren­zen zwi­schen Him­mel und Erde und neh­men das Kir­chen­asyl in Anspruch.

Die Per­len im Feder­kleid der Sta­re klim­pern im Schnee­wind. Sol­cher­lei fin­det sich in den Gedich­ten, Pro­sa­stücken und Noti­zen. Und zwi­schen den Tex­ten nisten phan­ta­sie­vol­le Bil­der aus dem „Ate­lier Lebens­kunst“ der Inklu­si­ven Kul­tur­werk­statt. Bei der Buch­vor­stel­lung wer­den die Bil­der aus­ge­stellt und ein Teil der Künstler*innen anwe­send sein. Die Lesung wird musi­ka­lisch von Chri­stoph „Duplo“ Lil­ge an der Gitar­re umrahmt.

Autor: Gerd Groß, 1948 in Bam­berg gebo­ren – Ich­möch­te­gern­po­et seit Jugend­zeit – Stu­di­um – ver­liebt, ver­lobt, ver­hei­ra­tet, zwei Wunsch­töch­ter – Gym­na­si­al­leh­rer – nach erfolg­rei­cher Teil­nah­me an einem Lyrik­wett­be­werb erstes Buch – danach wei­te­re Buch­ver­öf­fent­li­chun­gen: Lyrik und Kin­der­bü­cher – nach Krank­heit Aus­schei­den aus dem Schul­dienst – Ehren­amt­li­ches im sozialen/​künstlerischen Bereich – Wie­der­auf­nah­me von Buch­pro­jek­ten. Der Ein­tritt ist frei. Wegen der begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl ist eine Anmel­dung unter kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de erfor­der­lich. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.