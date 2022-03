Am Sonn­tag, 29.05.2022, 17:00 Uhr, ist das Gei­gen-Gitar­ren-Duo Rebek­ka Wagner/​Hanna Link in der Kul­tur­fa­brik KUFA zu Gast.

Die Vio­li­ni­stin Rebek­ka Wag­ner und die Gitar­ri­stin Han­na Link erhiel­ten bei­de bereits im frü­hen Kin­des­al­ter Unter­richt auf ihrem Haupt­in­stru­ment. In der Schul­zeit lern­ten sich dann bei­de per­sön­lich und musi­ka­lisch ken­nen. Bei­de schlos­sen 2013 ihren Stu­di­en­gang zur Diplom­mu­sik­leh­re­rin an der Hoch­schu­le für Musik in Nürn­berg mit Aus­zeich­nung ab.

An ihrem Instru­ment gefällt Rebek­ka Wag­ner am besten die Viel­sei­tig­keit, wes­halb in ihrem musi­ka­li­schen Schaf­fen vie­le ver­schie­de­ne Pro­jek­te ihren Platz fin­den. Auf der einen Sei­te spielt sie mit Freu­de in ver­schie­de­nen Bands, wie zum Bei­spiel in der Blues-Band Opor­to oder beim Pro­jekt Hueb­no­tix and Strings. Auf der ande­ren Sei­te steht die klas­si­sche Musik mit Kam­mer­or­che­stern wie Ven­t­u­no oder die Arbeit bei der Inter­na­tio­na­len Stif­tung zur För­de­rung von Kul­tur und Zivilisation.

Die Lei­den­schaft zur Kam­mer­mu­sik macht sich auch bei Han­na Link durch ver­schie­de­ne Beset­zun­gen bemerk­bar. Neben die­sem Duo ist sie auch Mit­be­grün­de­rin des Katha­na Gitar­ren­duo und des inter­na­tio­nal besetz­ten Wei­mar Gui­tar Quar­tet, das wäh­rend ihres Master­stu­di­ums in Wei­mar bei Prof. Mül­ler-Pering sei­ne Anfän­ge nahm. Mehr zur Gitar­ri­stin auf www​.han​na​link​.de.

Die Künst­le­rin­nen haben ein bun­tes Pro­gramm aus Wer­ken von bekann­ten (z.B. N. Paga­ni­ni und A. Piaz­zol­la) und unbe­kann­ten Kom­po­ni­sten (z.B. E. Gra­na­dos, J. Truhlar) zusam­men­ge­stellt. Las­sen Sie sich von der Spiel­freu­de der zwei Musi­ke­rin­nen begei­stern und anstecken, mit der sie ihre zehn Sai­ten zum Klin­gen brin­gen. Der Ein­tritt ist frei. Wegen der begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl ist eine Anmel­dung unter kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de erforderlich.

Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.