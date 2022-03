FORCH­HEIM. Aus bis­lang unkla­rer Ursa­che geriet Diens­tag­nach­mit­tag ein abge­stell­ter Wohn­an­hän­ger in Voll­brand. Auf­grund erster Ermitt­lungs­er­kennt­nis­se muss von einer vor­sätz­li­chen Brand­le­gung aus­ge­gan­gen wer­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht Zeugen.

Gegen 15 Uhr erhielt Feu­er­wehr und Poli­zei die Mel­dung des offe­nen Feu­ers auf einem Betriebs­ge­län­de in der Kon­rad-Ott-Stra­ße. Als die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te am Brand­ort anka­men, stand der Wohn­an­hän­ger bereits kom­plett in Flam­men und brann­te in der Fol­ge gänz­lich aus. Der Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 1.000 Euro. Wei­te­re Fahr­zeu­ge wur­den nicht in Mit­lei­den­schaft gezogen.

Nach ersten Erkennt­nis­sen der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ist von einer vor­sätz­li­chen Brand­le­gung aus­zu­ge­hen. Die Kri­mi­nal­be­am­ten erhof­fen sich dies­be­züg­lich Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Zeu­gen, die im Bereich der Kon­rad-Ott-Stra­ße, in einem Zeit­raum von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men oder die Brand­stif­ter auf ihrer Flucht beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg in Ver­bin­dung zu set­zen. Die­se ist unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 erreichbar.