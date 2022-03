Wohn­wa­gen aus­ge­brannt – Brand­aus­brei­tung verhindert

Der Brand eines Wohn­wa­gens erfor­der­te am Diens­tag­nach­mit­tag den Ein­satz der Feu­er­wehr Forch­heim. Gegen 15:00 Uhr alar­mier­te die Inte­grier­te Leit­stel­le Bam­berg die Ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Forch­heim in die Kon­rad-Ott-Stra­ße zu einem gemel­de­ten Fahr­zeug­brand. Das Mel­de­bild bestä­tig­te sich bereits auf der Anfahrt durch eine weit­hin sicht­ba­re Rauch­säu­le und vor Ort durch ein in Voll­brand ste­hen­den Wohnanhänger.

Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr wur­den klei­ne­re Umge­bungs­brän­de bereits durch eine Strei­fen­be­sat­zung gelöscht. Der Brand konn­te durch den Ein­satz von zwei Strahl­roh­ren und einem Atem­schutz­trupp rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Im Wohn­wa­gen befind­li­che Gas­fla­schen wur­den im wei­te­ren Ver­lauf gekühlt. Durch das schnel­le Ein­grei­fen von Poli­zei und Feu­er­wehr konn­te ein Über­grei­fen auf wei­te­re Fahr­zeu­ge und eine angren­zen­de Grün­flä­che ver­hin­dert werden.

Im Ein­satz waren vier Fahr­zeu­ge mit 15 Ein­satz­kräf­ten. Die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che führt die Polizei.