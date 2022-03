Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth betei­ligt sich an der Fasten­ak­ti­on 2022 der Evan­ge­li­schen Kir­che an und lädt zu ver­schie­de­nen Online-Ver­an­stal­tun­gen ein. Unter dem Mot­to „7 Wochen ohne Still­stand?!“ wer­den die Teil­neh­men­den der Fra­ge nach­ge­hen, wann und wo sie Still­stand erle­ben und wo sie ganz bewusst – nach­hal­tig – aktiv wer­den kön­nen. Vor die­sem Hin­ter­grund fin­det am Mon­tag, 14. März, um 19 Uhr, ein Online-Vor­trag statt. Dar­in geht es um „Ohne Ener­gie läuft nichts!? Impul­se zum Umgang mit unse­rem Energiehunger“.

Ohne Ener­gie geht gar nichts in unse­rer moder­nen Welt – kein Licht, kei­ne Hei­zung, kein Auto, kein Inter­net. Ener­gie in aus­rei­chen­der Men­ge zur Ver­fü­gung zu haben, um unser Leben und unse­re Gesell­schaft am Lau­fen zu hal­ten, ist eine der zen­tra­len Her­aus­for­de­run­gen der näch­sten Jah­re. Denn die Res­sour­cen schwin­den oder scha­den unse­rem Kli­ma, erneu­er­ba­re Ener­gien aber brau­chen Platz und kosten. Wäre es da nicht an der Zeit, dar­über nach­zu­den­ken, wo wir Ener­gie spa­ren und die Ver­schwen­dung ein­däm­men kön­nen? Im Vor­trag von Seba­sti­an Zink, Umwelt­be­auf­trag­ter der Erz­diö­ze­se Bam­berg, wer­den die Her­aus­for­de­run­gen skiz­ziert, vor denen wir im Ener­gie­be­reich ste­hen sowie (gro­ße und klei­ne) Ideen für einen bewuss­te­ren Umgang mit unse­rem Ener­gie­ver­brauch vorgestellt.

Der Vor­trag ist kosten­frei und fin­det online über Zoom statt (Mee­ting-ID: 621 5007 0080, Kenn­code: 231757).