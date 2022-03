Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Bay­reu­ther Land­rats­amts packen in der Kri­se mit an! Zir­ka 70 Hilfs­pa­ke­te haben sie am Mon­tag­vor­mit­tag in einen Klein­trans­por­ter gela­den. Ziel der Lie­fe­rung: die pol­nisch-ukrai­ni­sche Gren­ze. Von dort aus wer­den die Sach­spen­den an die in der Ukrai­ne aus­har­ren­de Bevöl­ke­rung weiterverteilt.

Was­ser, Baby­nah­rung, Reis, Decken, Süßig­kei­ten – unter ande­rem die­se Güter spen­den die Beschäf­tig­ten des Bay­reu­ther Land­rats­amts, um die Lage für die sich im Kriegs­ge­biet befin­den­den Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner zumin­dest ein biss­chen erträg­li­cher zu gestal­ten. Am Mon­tag trans­por­tier­ten Mit­ar­bei­ter des Land­rats­amts die Hilfs­pa­ke­te zur Orga­ni­sa­ti­on „Bay­reuth Hil­fe für die Ukrai­ne“ nach Him­mel­kron, von wo aus anschlie­ßend die Wei­ter­ver­tei­lung über Polen in die Ukrai­ne läuft.

Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann: „Ich bin sehr stolz auf mei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Was sie in den ver­gan­ge­nen Tagen an Sach­spen­den gesam­melt haben, ist beein­druckend. Das zeigt, dass wir im Land­rats­amt Bay­reuth nicht immer nur über Soli­da­ri­tät und Mit­ge­fühl reden, son­dern auch aktiv etwas tun, um den Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­nern in die­ser schreck­li­chen Situa­ti­on zu hel­fen. Mein gro­ßer Dank geht an alle, die momen­tan Unter­stüt­zung leisten!“

Suche nach frei­em Wohn­raum läuft

Das Land­rats­amt Bay­reuth will auch die vor dem Krieg geflüch­te­ten Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner unter­stüt­zen: Aktu­ell läuft im Land­kreis Bay­reuth daher die Suche nach frei­em Wohn­raum in Form von Woh­nun­gen, Ein­lie­ger­woh­nun­gen, Feri­en­woh­nun­gen oder Frem­den­zim­mern zu bege­ben. Das Land­rats­amt bit­tet alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die über der­ar­tig frei­en Wohn­raum ver­fü­gen, die­sen online unter https://​www​.land​kreis​bay​reuth​.de/​w​o​h​n​r​a​u​m​_​u​k​r​a​i​ne/ zu melden.