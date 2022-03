Nach­wuchs Bas­ket­ball Bun­des­li­ga: In einem Herz­schlag­fi­na­le ver­lie­ren die Bay­reu­ther zu Hau­se gegen Braunschweig

Nach einer star­ken ersten Hälf­te kom­men die Braun­schwei­ger zurück und holen sich mit einem Buz­zer Bea­ter den Erfolg in der Abstiegs­run­de Nord. Die Bay­reu­ther konn­ten mit erneut kur­zer Rota­ti­on, die durch die drei JBBL Spie­ler Ben­no Wolf, Maxi Eich­baum und Yan­nick Mog­al­le über­haupt auf acht ein­satz­fä­hi­ge Spie­ler kamen, das Spiel bis zum Ende offen­hal­ten und gaben am Ende den Sieg aus der Hand.

Der Start gehör­te kom­plett den Haus­her­ren. Lukas Schult­ze, der unter­stützt von Patrick Sei­del den erkrank­ten Jakob Bur­ger ver­trat, schaff­te es, die NBBL Trup­pe gut ein­zu­stel­len und ins­be­son­de­re den Top Scorer der Gäste Sanan­da Fru zu kon­trol­lie­ren. Mit einem hohen Ein­satz in der Ver­tei­di­gung und dar­aus sich erge­ben­den ein­fa­chen Punk­ten konn­ten die Young Heroes sich einen 22:8 Vor­sprung her­aus­spie­len. Die Box and One Defen­se berei­te­te den Gästen sicht­ba­re Schwie­rig­kei­ten und trug zur deut­li­chen Füh­rung nach dem ersten Vier­tel bei.

Wie so oft in den letz­ten Spie­len war es im zwei­ten Vier­tel nicht mög­lich das Ener­gie- und Inten­si­tät-Level zu hal­ten und die Braun­schwei­ger kamen ver­mehrt durch Ball­ge­win­ne nach über­ha­ste­ten Abschlüs­sen zu ein­fa­chen Punk­ten. Das Vier­tel ging mit 19:16 an die Gäste und das Spiel mit 38:27 in die Pause.

Im drit­ten Spiel­ab­schnitt hak­te es offen­siv bei den Bay­reu­thern, die gleich­zei­tig weni­ger Zugriff in der Ver­tei­di­gung fan­den. Das Team von Gäste Trai­ner Seba­sti­an Lud­wig hat­te in der Halb­zeit­pau­se gute Anpas­sun­gen auf die Bay­reu­ther Defen­si­ve gefun­den und konn­te sich mit leich­ten Punk­ten beloh­nen. Das drit­te Vier­tel ging mit 24:17 an die Gäste und der Bay­reu­ther Vor­sprung schmolz so nach 30 gespiel­ten Minu­ten auf vier Punk­te zum 55:51.

Die letz­ten zehn Minu­ten waren bis zum Ende hart umkämpft. Die Braun­schwei­ger switch­ten wei­ter kon­se­quent das Pick and Roll und konn­ten im Low-Post und in der Zone durch den 2,10 Hünen Fru die Abschlüs­se dort mas­siv erschwe­ren. Auf­op­fe­rungs­voll lie­ßen die Bay­reu­ther alles auf dem Feld und konn­ten den Vor­sprung von einem Punkt nach mehr­ma­li­gem Aus­gleich bis in die letz­te Poses­si­on ret­ten. Hier schaff­ten es die Braun­schwei­ger einen fünf-Sekun­den Pfiff beim Ein­wurf zu bekom­men. Der dar­auf­fol­gen­de Angriff wur­de nach einem Pick and Roll abge­wehrt. Der Rebound lan­de­te offen­siv bei den Gästen in den Hän­den, von wem auch sonst – Sanan­da Fru – der mit dem Buz­zer den Ball los wur­de und so den knap­pen Sieg für die Braun­schwei­ger hol­te. End­stand nach vier­zig Minu­ten 76:77.

BAY­REUTH: Eich­baum 6, Wel­len­kamp 13, Ströms­dör­fer 21 (5 Drei­er), Nauthon 19 (10 Assists), Wolf, Haas 8, Hop­pert 9, Mog­al­le DNP;

Game State­ment NBBL, Lukas Schultze: