Abstiegs­kampf in der U19-Bundesliga

2. Regio­nal­li­ga Nord: Ten­neT young heroes vs GGZ Bas­ket Zwickau 91:71 (41:39)

Die Bay­reu­ther bau­en ihre Sie­ges­se­rie in der Regio­nal­li­ga 2 aus und schla­gen Zwickau mit 91:71 (41:39). Dres­den bleibt der ärg­ste Ver­fol­ger im Auf­stiegs­ren­nen. Am Ende siegt der Tabel­len­füh­rer zu Hau­se deut­lich, nach­dem die Par­tie lan­ge umkämpft war. Lukas Schult­ze, der den erkrank­ten Head­coach Jakob Bur­ger ver­trat, konn­te nach län­ge­rer Ver­let­zungs­pau­se wie­der auf Kapi­tän Jan­nick Jebens zurück­grei­fen, der mit 23 Punk­ten Top Scorer der Par­tie wur­de. Der Ex-Bay­reu­ther Jevon Per­schnick kam auf Sei­ten der Gäste auf 21 Punkte.

Die Haus­her­ren star­te­ten mit einem Drei­er durch Johan­nes Krug offen­siv gut und die Par­tie. Die Gäste aus Zwickau mach­ten es den Bay­reu­thern schwer und lie­ßen kei­ne ein­fa­chen Punk­te am Korb zu, so muss­ten die Tabel­len­füh­rer sich ihre Punk­te an der Frei­wurf­li­nie ver­die­nen. Der Vier­tel­stand von 15:14, war damit ins­be­son­de­re der Zwickau­er Ver­tei­di­gung geschul­det, die­se schick­te die Haus­her­ren vier Mal an die Linie.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt erhöh­ten die Wag­ner­städ­ter das Spiel­tem­po, konn­ten mit einer guten Mischung aus Post-Up Optio­nen und Pick and Roll Spiel­zü­gen erfolg­reich Punk­ten. Die Gäste schaff­ten es auf der Gegen­sei­te wei­ter­hin kon­se­quent ihre Fouls zu nut­zen, schick­ten Bay­reuth an die Linie, und scor­ten selbst ver­mehrt durch den ehe­ma­li­gen Bay­reu­ther Jevon Per­schnick. Der Pau­sen­stand von 41:39 hielt so alles offen für die zwei­te Hälfte.

In die­ser star­te­ten die Jungs von Trai­ner Lukas Schult­ze bril­lant mit einem 12:0 Lauf der erst durch ein Time-Out der Gäste unter­bro­chen wur­de. Den so her­aus gespiel­ten Abstand hiel­ten die Haus­her­ren bis zum Ende des Vier­tels. Zwickau ver­pass­te es hier den Rück­stand früh­zei­tig zu ver­klei­nern. Die Defen­si­ve der Bay­reu­ther zeig­te hier ihre Qua­li­tä­ten – Bay­reuth ist im bis­he­ri­gen Sai­son­ver­lauf die am besten ver­tei­di­gen­de Mann­schaft – die Gäste fan­den nur an der Frei­wurf­li­nie freie Wür­fe in die­ser Phase.

Das Schluss­vier­tel gehör­te genau­so der jun­gen Regio­nal­li­ga­mann­schaft wie der Spiel­ab­schnitt zuvor. Zusätz­lich konn­ten noch eini­ge High­light Plays, unter ande­rem ein sehens­wer­ter Dun­king von Jakob Frank das Spiel zum Ende brin­gen. Hier zeig­ten die Bay­reu­ther nun auch Spiel­freu­de und inte­grier­ten die jun­gen NBBL Spie­ler gut in die Par­tie. Der End­stand von 91:71 mar­kiert damit den 14. Sieg in der lau­fen­den Sai­son der 2. Regio­nal­li­ga Nord.

BAY­REUTH: Ströms­dör­fer 6, Ohms 6, Würm­se­her 21, Frank 2, Höh­mann 8, Jebens 23, Nauthon 4, Röt­tin­ger 2, Krug 19, Hop­pert, Haas;

Game State­ment Regio, Lukas Schultze: