Am 26. März lädt die Dia­ko­nie Hoch­fran­ken wie­der zum Job-Info-Tag ein. Das Ange­bot rich­tet sich an Men­schen, die sich für eine Tätig­keit im sozia­len Bereich interessieren.

Was ver­dient eine Alten­pfle­ge­kraft wirk­lich? Was tut ein sozia­ler Trä­ger für sei­ne Ange­stell­ten? Wo kann man ein frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr absolvieren?

Fra­gen wie die­se sind es, die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken am Job-Info-Tag per­sön­lich beant­wor­ten kön­nen. Am 26. März zwi­schen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr wer­den Mit­ar­bei­ten­de aus den Berei­chen Jugend­hil­fe, Erwach­se­nen­hil­fe und Alten­hil­fe am Süd­ring 96 in Hof für einen per­sön­li­chen Aus­tausch zur Ver­fü­gung ste­hen. Auf dem Gelän­de der Dia­ko­nie am Cam­pus kön­nen sich inter­es­sier­te Men­schen einen Ein­druck aus erster Hand ver­schaf­fen. Es wur­de viel Span­nen­des vor­be­rei­tet: Von inter­ak­ti­ven Aktio­nen über Bewer­bungs-Speed-Dating bis zu kur­zen Fil­men über Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten ist für jede und jeden etwas dabei. Natür­lich ist auch für das leib­li­che Wohl gesorgt.

Der-Job-Info Tag ist als Prä­senz­ver­an­stal­tung geplant, um direk­te Begeg­nun­gen zu ermög­li­chen. Wäh­rend des Job-Info-Tages wer­den die not­wen­di­gen prä­ven­ti­ven Hygie­ne­maß­nah­men umge­setzt und die Durch­füh­rung anhand der im März gül­ti­gen Rege­lun­gen und Ver­ord­nun­gen wird gewährleistet.

Es wird um unver­bind­li­che Vor­anmel­dung über fol­gen­den Link gebe­ten: https://​gstoo​.de/​j​o​b​i​nfo