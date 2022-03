Schnell und unkom­pli­ziert hel­fen, das ist die Idee der „Unter­stüt­zungs­grup­pe Ukrai­ne­hil­fe“ des Land­krei­ses Kulm­bach im engen Aus­tausch mit dem Baye­ri­schen Roten Kreuz. Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen koor­di­nie­ren bei­spiels­wei­se Flücht­lings­an­künf­te und ‑uner­brin­gun­gen, Sach­spen­den und ehren­amt­li­che Hilfen.

Die natur­büh­ne in Treb­gast möch­te die­ses Enga­ge­ment zeit­nah mit Geld­spen­den unter­stüt­zen: So wer­den die gesam­ten Ein­nah­men der Ticket­ver­käu­fe von Mitt­woch, den 09. März zu 100 % direkt an den Land­kreis gespen­det. Das heißt, wer am Mitt­woch über www​.die​na​tur​bue​h​ne​.de für Eigen­pro­duk­tio­nen der die natur­büh­ne Thea­ter­tickets für die kom­men­de Sai­son erwirbt, lässt die Spen­den­sum­me anwachsen.