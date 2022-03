Nach Mit­tei­lung der Stadt Forch­heim ent­fal­len in Forch­heim im Jahr 2022 alle Markt­sonn­ta­ge. In der Fol­ge fin­den auch die sonn­täg­li­chen Fahr­ten der Lini­en 261, 262 und 263 am 06.03., 10.04., 29.05., 02.10. und 30.10.2022 nicht statt.