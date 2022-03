Ab Mitt­woch, 02.03.2022 wird in Neun­kir­chen die Grä­fen­ber­ger Stra­ße wegen Kanal­bau­ar­bei­ten im Bereich Wey­hau­sen­stra­ße bis Werk­stra­ße bis auf wei­te­res gesperrt.…

Neun­kir­chen am Brand: Hal­te­stel­len­ver­le­gung wegen Sper­rung der Grä­fen­ber­ger Stra­ße

Ein­satz der Berg­wacht Forch­heim

Ein­satz am Sams­tag, 26.02.22 bei Neun­kir­chen am Brand Gegen 11.50 Uhr wur­den wir zu einem Ein­satz in Neun­kir­chen beim Judenfriedhof…