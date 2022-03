Eine smar­te Stadt lebt von Ver­net­zung, Aus­tausch und dem­nach auch von einer star­ken Bür­ger­be­tei­li­gung. Mit dem Pro­gramm Smart City stellt sich nun die Fra­ge: Wie sieht eine akti­ve Bür­ger­be­tei­li­gung in einer smar­ten Stadt aus und wel­che Mög­lich­kei­ten bringt sie mit sich? Die­ser und noch vie­len wei­te­ren Fra­gen soll in einer Podi­ums­dis­kus­si­on nach­ge­gan­gen wer­den. Am Don­ners­tag, 10. März, von 19.00–20.30 Uhr fin­det der letz­te Smart Talk des Win­ter­se­me­sters statt. Zum einen im Gro­ßen Saal der VHS Bam­berg Stadt im Alten E‑Werk (Tränk­gas­se 4) unter 3G-Regel sowie online via Live­stream. Danach gibt es vor Ort bis ca. 21:30 Uhr in locke­rer Run­de Snacks und Getränke.

An die­sem Abend war­ten inter­es­san­te Podi­ums­gä­ste auf die Gäste: So wer­den der Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Smart City-Exper­tin und Agen­tur­in­ha­be­rin Dr. Nadi­ne Kuh­la von Berg­mann, Smart City Bam­berg-Pro­gramm­lei­ter Sascha Götz, Wer­ner Burg­ahrt von Tran­si­ti­on und dem Ver­ein Ess­ba­re Stadt e.V. sowie die Mul­ti­pli­ka­to­ren aus dem Pro­gramm Smart City Eva Hei­sing gemein­sam mit Bar­ba­ra Zim­mer von der VHS ver­tre­ten sein und die Dis­kus­si­on in Form eines Kreis­ge­sprächs füh­ren. Die­se neue Form der Gesprächs­art sorgt für Gleich­be­rech­ti­gung auf dem Podi­um, denn alle spre­chen nach­ein­an­der im Kreis. Pas­send zum The­ma Bür­ger­be­tei­li­gung geschieht also alles auf Augenhöhe.

In einer anschlie­ßen­den Fra­ge­run­de wer­den gezielt Fra­gen der vor Ort Anwe­sen­den sowie der Zuschau­er zuhau­se beant­wor­tet. Dies geschieht dabei auch „smart“. Mit­tels der App Sli​.do wer­den die Fra­gen direkt über das Han­dy oder den Lap­top ein­ge­tippt, erschei­nen dann bei Bar­ba­ra Zim­mer, der Publi­kums­spre­che­rin, und wer­den in das Kreis­ge­spräch ein­ge­floch­ten. Zudem kön­nen beson­ders belieb­te Fra­gen auch nach oben gevo­tet wer­den und erhal­ten somit mehr Auf­merk­sam­keit. Natür­lich kön­nen die Fra­gen vor Ort aber auch ana­log ein­ge­bracht wer­den. Das Team über­nimmt dann das ein­pfle­gen in die App.

„Wie eine smar­te Stadt koope­riert, kann man bereits an die­ser Ver­an­stal­tung bestens erken­nen. Es geht um den Aus­tausch, Zusam­men­ar­beit und die Ver­net­zung mit ande­ren Akteu­ren. Genau das geschieht bei der Ver­an­stal­tungs­rei­he der Smart Talks. Die VHS Stadt Bam­berg und das Pro­gramm Smart City arbei­ten zusam­men und haben ein sehr erfolg­rei­ches For­mat auf die Bei­ne gestellt. Wir freu­en uns schon auf die Teil­nah­me der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei die­sem wich­ti­gen The­ma und natür­lich auf die wei­te­ren Smart-Talks im Som­mer­se­me­ster“, so der Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent Dr. Ste­fan Goller.

Mehr Infos und Mög­lich­kei­ten zur Anmel­dung gibt es hier: www​.smart​ci​ty​.bam​berg​.de oder direkt bei der VHS Stadt Bam­berg unter der Num­mer 0951/87–1108.