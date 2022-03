Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te für Angehörige

Die Pfle­ge ist eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit. Oft­mals wer­den Ange­hö­ri­ge sehr plötz­lich mit die­sem The­ma kon­fron­tiert. An die­ser Stel­le über­schnei­den sich vie­le The­men – vom Manage­ment der häus­li­chen Ver­sor­gung über die Bean­tra­gung vom Pfle­ge­grad bis hin zur Anmel­dung bei einem ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst. Für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge bedeu­tet das, sich erst ein­mal einen Über­blick über die Ange­bo­te, Anbie­ter und For­ma­li­tä­ten zu verschaffen.

Damit sie das nicht allei­ne machen müs­sen, gibt es in Stadt und Land­kreis eine viel­fäl­ti­ge Aus­wahl an Bera­tungs­dienst­lei­stern und Orga­ni­sa­tio­nen, die sie bei die­sen Schrit­ten bera­ten und beglei­ten kön­nen. Eine Stu­die der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät aus den Jah­ren 2020/2021 zeigt: 93 Pro­zent der Befrag­ten haben noch kei­ne „Ange­hö­ri­gen­be­ra­tung“ in Anspruch genommen.

Aus die­sem Grund wird es am 07. April 2022 eine gemein­sa­me Online-Ver­an­stal­tung der Gesund­heits­re­gi­onplus Stadt und Land­kreis Bay­reuth und dem Medi­zi­ni­schen Dienst Bay­ern (MD Bay­ern) geben. Im Rah­men die­ser Ver­an­stal­tung stel­len sich die Trä­ger und Ein­rich­tun­gen mit ihren Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­ten vor. Der MD Bay­ern wird über die Pfle­ge­be­gut­ach­tung, das „Ser­vice-Tele­fon Pfle­ge“ sowie über wert­vol­le Tipps zur Vor­be­rei­tung informieren.

Zusätz­lich haben sich ins­ge­samt zwölf Gemein­den – dar­un­ter Bad Berneck, Bind­lach, Bischofs­grün, Eckers­dorf, Emt­manns­berg, Hein­ers­reuth, Mehl­mei­sel, Spei­chers­dorf, Wei­den­berg und die Stadt Bay­reuth – für eine Hybrid­ver­an­stal­tung ange­mel­det. Die Ver­an­stal­tung kann so unter Ein­hal­tung der dann gel­ten­den Hygie­ne­vor­schrif­ten per Stream vor Ort stattfinden.

Die Anmel­dung zur Ver­an­stal­tung ist bis zum 04. April 2022 unter www​.md​-bay​ern​.de/​a​n​m​e​l​d​ung mög­lich. Für die Teil­nah­me vor Ort im Land­kreis Bay­reuth kön­nen sich Inter­es­sier­te an Simon Hen­che (Tel.: 0921 728–275 | Mail: simon.​henche@​lra-​bt.​bayern.​de) wen­den.