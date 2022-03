„Das wird ein har­ter Kampf“

Der HC Erlan­gen emp­fängt am kom­men­den Sonn­tag um 16 Uhr den TUS N‑Lübbecke in der ARE­NA NÜRN­BER­GER Ver­si­che­rung. Gegen die kampf­star­ken Gäste aus Ost­west­fa­len benö­tigt der HCE neben einer Top-Lei­stung die laut­star­ke Unter­stüt­zung sei­ner Fans. Tickets für die Par­tie des 23. Spiel­tags sind im Online-Shop oder an der Abend­kas­se erhältlich.

Nach den bei­den Spie­len gegen die Liga-Schwer­ge­wich­te SG Flens­burg-Han­de­witt und den THW Kiel ist der HC Erlan­gen am kom­men­den Sonn­tag erneut in der „stärk­sten Liga der Welt“ gefor­dert. HCE-Geschäfts­füh­rer René Sel­ke ist sich dabei sicher, dass es im Heim­spiel gegen den Auf­stei­ger TUS N‑Lübbecke nicht unbe­dingt ein­fa­cher als zuletzt wer­den wird. Die Erlan­ger sind vor Lüb­becke gewarnt, konn­te der Auf­stei­ger in eige­ner Hal­le doch unter ande­rem den THW Kiel bezwin­gen (29:25). Doch nicht nur des­halb gilt es für das Team von Trai­ner Raúl Alon­so beson­ders wach­sam zu sein. Der Auf­stei­ger aus Net­tel­stedt, der wohl von den mei­sten Exper­ten vor der Sai­son als Abstiegs­kan­di­dat Num­mer eins im Kopf her­um­schwirr­te, straf­te sei­ne Zweif­ler bis­lang Lügen. Die Mann­schaft von Trai­ner Emir Kur­ta­gic steht aktu­ell über dem Strich und über­zeugt vor allem mit einer star­ken Deckungs­ar­beit weiß HCE-Kapi­tän Niko­lai Link: „Lüb­becke spielt eine phy­sisch star­ke Abwehr. Wir wis­sen, dass uns im Angriff vie­le hart geführ­te Zwei­kämp­fe erwar­ten und wer­den alles dar­an­set­zen, die­se zu gewin­nen. In der Abwehr wird es für uns dar­auf ankom­men eben­so aggres­siv zu Wer­ke zu gehen und vor allem gedul­dig zu sein. Kommt der TuS nicht über das Tem­po­spiel, spie­len sie ihre Angrif­fe in der Regel lan­ge aus, sodass wir maxi­mal kon­zen­triert blei­ben müssen“.

Wie unan­ge­nehm zu spie­len die Ost­west­fa­len sein kön­nen, bewie­sen sie im Hin­spiel in Lüb­becke: Zwar sieg­te der HCE im Okto­ber mit 20:21 muss­te aber in der Par­tie gegen die aggres­siv zu Wer­ke gehen­de Lüb­becker Abwehr ordent­lich ein­stecken. „Das war ein abso­lu­tes Kampf­spiel“, erin­ner­te sich Max Jäger an die kraft­rau­ben­den 60 Minu­ten“. Und am Sonn­tag wird es gewiss nicht leichter:

„Nach den har­ten Spie­len im Febru­ar sind wir jetzt gegen Lüb­becke gefor­dert. Der TuS hat zwar nicht den Anspruch, Deut­scher Mei­ster zu wer­den, doch des­halb wird das Spiel in kei­ner Wei­se leich­ter. Gera­de auf emo­tio­na­ler Ebe­ne wer­den uns die Lüb­becker alles abver­lan­gen. Es kommt eine Mann­schaft, die in jeder Sekun­de kämpft und befreit in jede Begeg­nung geht. Ich erwar­te einen gro­ßen Kampf und ich hof­fe, dass wir die Basis in den letz­ten zwei Mona­ten gelegt haben, um am Sonn­tag eine sta­bi­le Lei­stung abzu­ru­fen. Wir wol­len unse­ren Fans zei­gen, dass wir in den ver­gan­ge­nen acht Wochen her­vor­ra­gend gear­bei­tet haben“, sagt Chef­trai­ner Raúl Alon­so auf der Pres­se­kon­fe­renz vor dem Spiel.

Auf­pas­sen müs­sen die Erlan­ger vor allem auf Net­tel­stedts Rück­raum-Ass Lutz Hei­ny, der ab Som­mer 2022 das Tri­kot des HC Erlan­gen tra­gen wird und dem­nach ein letz­tes Mal im Lüb­becker Tri­kot in Nürn­berg auf­lau­fen wird. Zu den stän­di­gen Gefah­ren­her­den zäh­len eben­falls Tops­corer Tom Skro­bli­en (96 Tore) oder Rück­raum­spie­ler Benas Petrei­kis (57 Tore). In der Tabel­le steht der TuS N‑Lübbecke drei Plät­ze und Minus­punk­te hin­ter den Fran­ken (Platz 16, 10:30 Punk­te). In ihrem letz­ten Spiel unter­la­gen die Ost­west­fa­len nach einer beein­drucken Auf­hol­jagd mir 26:32 gegen das Top-Team Füch­se Ber­lin. Im Kampf um die näch­sten bei­den Punk­te feh­len wird dem HC Erlan­gen neben Johan­nes Sel­lin auch Chri­stoph Stei­nert. Der Natio­nal­spie­ler zog sich im Spiel gegen den THW Kiel eine Knie-Innen­band-Ver­let­zung zu und wird damit meh­re­re Wochen aus­fal­len. Für ihn rückt Ste­phan Seitz in den Kader nach. Erst­mals mit auf der Erlan­ger Bank sit­zen wird der ehe­ma­li­ge islän­di­sche Natio­nal­spie­ler und 4‑fache Cham­pions­league Sie­ger Ólaf­ur Ste­fáns­son, der seit die­ser Woche die Erlan­ger Trai­ner Raúl Alon­so und Tom Hank­el ergän­zen wird.

Fest steht: Wol­len die Erlan­ger den TuS wie im Hin­spiel (21:20) nie­der­rin­gen, brau­chen sie eine Top-Lei­stung. Und die best­mög­li­che Unter­stüt­zung von den Fans. Kar­ten für alle, die sich noch kur­zer­hand für einen Besuch in der ARE­NA NÜRN­BER­GER Ver­si­che­rung ent­schei­den, gibt es an der Tages­kas­se am Spiel­tag ab 14.30 Uhr oder rund um die Uhr im Online-Shop. Die bei­den Unpar­tei­ischen Hans­pe­ter Brod­beck und Simon Reich wer­den die Par­tie des 23. Spiel­tags um 16 Uhr anpfei­fen. SKY Sport 5 HD über­trägt das Spiel live.