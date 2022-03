Ticket gün­sti­ger als an der Tageskasse

Der FC Ein­tracht Bam­berg gehört der­zeit zu den Spit­zen­teams der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord und spielt mit um die Mei­ster­schaft. Vom aktu­el­len 21 Spie­ler umfas­sen­den Kader kom­men mehr als 17 Akteu­re aus der eige­nen Jugend. Damit möch­te eine ech­te Bam­ber­ger Trup­pe ihre Stel­lung als Num­mer eins in Stadt und Land­kreis wei­ter aus­bau­en und bis zum letz­ten Spiel­tag um die Mei­ster­schaft mit­spie­len. Für die bis Sai­son­ende anste­hen­den Heim­spie­le hat der FC Ein­tracht Bam­berg jetzt den Kar­ten­vor­ver­kauf gestar­tet. Jörg Schmal­fuß, Vor­stands­vor­sit­zen­der des FCE: „Die Kar­ten wur­den jetzt über das Ver­kaufs­sy­stem online gestellt. Somit kön­nen sich die Zuschau­er recht­zei­tig ihren Lieb­lings­sitz­platz auf der Haupt­tri­bü­ne sichern und sich schon heu­te auf die Spie­le freu­en. Außer­dem spart man, wenn das Ticket vor­ab gekauft wird, einen Euro gegen­über dem Kauf an der Tages­kas­se. Dabei ist es uner­heb­lich, ob die Kar­te online oder an einer der Vor­ver­kaufs­stel­len erwor­ben wird.“

Die Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf beim bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), am Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), bei Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), im Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8), in Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5) oder online im Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg unter www​.fce2010​.de. Aus­ge­tra­gen wer­den die Heim­spie­le im Fuchs-Park-Sta­di­on. Die Haupt­tri­bü­ne darf nach der­zei­ti­gem Rechts­stand zu 75 Pro­zent besetzt wer­den, höch­stens jedoch mit 700 Zuschau­ern. Der Zugang in das Sta­di­on ist aktu­ell mög­lich nach den 2G-Regeln, also für geimpf­te oder gene­se­ne Per­so­nen. Zudem gilt im Sta­di­on die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Maske.

Die Heim­spiel­ter­mi­ne in der Über­sicht: 12. März gegen den ASV Cham, 26. März gegen die DJK Geben­bach, 9. April gegen die DJK Ammer­thal, 23. April gegen die DJK Vil­z­ing, 7. Mai gegen den ASV Neu­markt, 14. Mai gegen den SC Feucht. Sein näch­stes Spiel bestrei­tet der FCE am Sams­tag, 5. März, beim Würz­bur­ger FV. Spiel­be­ginn ist um 14:00 Uhr. Zu sehen ist das Spiel kosten­los und in vol­ler Län­ge per Live­stream unter www​.sport​to​tal​.tv.