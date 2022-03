Am Frei­tag, 11. März, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 im Rah­men der Rei­he Bil­der­buch­ki­no „Gnap – ein Freund fürs Leben!“ nach dem Bil­der­buch von Eli­se Gra­vel gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Es gibt viel zu ler­nen über das wusche­li­ge, tür­kis­far­be­ne Gnap: Auf Comic-Bil­dern fin­den die Leser/​innen die besten Tricks, um das klei­ne Mon­ster anzu­locken und ihm ein schö­nes Zuhau­se ein­zu­rich­ten, sie erfah­ren sei­ne Unar­ten und Vor­lie­ben. Für alle ab vier Jah­ren, die schon immer ein beson­de­res Haus­tier haben woll­ten. Um Anmel­dung bis Don­ners­tag, 10. März, per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de wird gebeten.