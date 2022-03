Die Kli­ma­kri­se hin­ter­lässt ihre Spu­ren schon längst in Deutsch­land. Hef­ti­ge Gewit­ter, Stark­re­gen und lan­ge Hit­ze­pha­sen wer­den wahr­schein­li­cher und rich­ten Schä­den in Mil­li­ar­den­hö­he an. Was kön­nen wir alle gegen die Kli­ma­kri­se auf regio­na­ler und loka­ler Ebe­ne tun? Der Kurs „Kli­ma­fit – Kli­ma­wan­del vor der Haus­tür! Was kann ich tun?“ gibt Ant­wor­ten für alle, die mit­hel­fen möch­ten, ihre Städ­te und Gemein­den kli­ma­freund­lich zu machen. Im März beginnt ein vom WWF Deutsch­land und dem Helm­holtz-For­schungs­ver­bund „Regio­na­le Kli­ma­än­de­run­gen und Mensch“ (REKLIM) ent­wickel­ter Kurs bun­des­weit in 128 Kom­mu­nen, so auch in der Stadt Bay­reuth. Durch­ge­führt wird der vom 22. März bis 31. Mai an sechs Kurs­ta­gen statt­fin­den­de Work­shop von der Volks­hoch­schu­le Bayreuth.

Wor­in bestehen die Ursa­chen des Kli­ma­wan­dels? Auf wel­che Fol­gen müs­sen wir uns ein­stel­len? Wel­che Mög­lich­kei­ten des Han­delns im Kli­ma­schutz und in der Anpas­sung haben wir? Mit dem vhs-Kurs „Kli­ma­fit – Kli­ma­wan­del vor der Haus­tür! Was kann ich tun?“ geben die Kurs­lei­te­rin­nen Mela­nie Vogt und Katha­ri­na Gro­ßerho­de den Teilnehmer/​innen kon­kre­tes Wis­sen und Hand­lungs­mög­lich­kei­ten für den All­tag an die Hand. An sechs Kurs­aben­den ler­nen die Kurs­teil­neh­men­den in Prä­sens- und Online­ter­mi­nen, wel­che Ursa­chen und Fol­gen die Kli­ma­kri­se hat, wel­ches die Trei­ber sind, wie das Kli­ma­schutz- und Kli­ma­an­pas­sungs­kon­zept der Stadt Bay­reuth aus­sieht. Dabei haben sie die Mög­lich­keit, mit den Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen der Stadt zu dis­ku­tie­ren und mit füh­ren­den Kli­ma­wis­sen­schaft­lern/-innen, regio­na­len und loka­len Exper­ten/-innen und Initia­ti­ven zu sprechen.

Nach erfolg­rei­cher Teil­nah­me erhal­ten sie ihr „Klimafit“-Zertifikat, das sie als Multiplikator/​innen für den kom­mu­na­len Kli­ma­schutz aus­zeich­net. Der Fort­bil­dungs­kurs rich­tet sich an alle enga­gier­ten Bürger/​innen, die mit­hel­fen möch­ten, ihre Stadt oder Gemein­de kli­ma­freund­lich zu gestal­ten. Damit begin­nen die Teil­neh­men­den bereits im Kurs: Die „Kli­ma­fit-Chal­len­ge“ zeigt, wie alle mit klei­nen Ver­hal­tens­än­de­run­gen etwa beim Essen, Hei­zen und unter­wegs CO2-Emis­sio­nen ein­spa­ren können.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, auch zur Anmel­dung, die bis Mon­tag, 14. März, mög­lich ist, gibt es unter www​.vhs​-bay​reuth​.de und unter Tele­fon 0921 50703840.