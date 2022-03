Vom Anti­gen zum Zell­ge­dächt­nis: Was pas­siert bei einer Impfung?

Die aktu­el­le Dis­kus­si­on um die Coro­na- (und auch ande­re) Imp­fun­gen ver­wen­det vie­le Fach­be­grif­fe, die aber nur den wenig­sten Men­schen in ihrer Bedeu­tung klar und ver­ständ­lich sind. So ist etwa ein „Anti­gen“ kein „Gegen-Gen“, wie der Name ver­mu­ten lässt, son­dern ein Ober­flä­chen­pro­te­in (also ein Eiweiß­mo­le­kül), wel­ches über das kör­per­ei­ge­ne Immun­sy­stem ANTI­kör­per GENe­riert. Und wie vie­le haben noch nicht rea­li­siert, dass auch die mRNA-Impf­stof­fe ohne jeden Zwei­fel Tot­impf­stof­fe sind? Unver­ständ­nis erzeugt Angst, und Angst ist stets ein schlech­ter Rat­ge­ber. Der Vor­trag erklärt – mit vie­len Abbil­dun­gen unter­stützt – alle wesent­li­chen Begrif­fe und Vor­gän­ge rund ums Imp­fen auf ver­ständ­li­che Wei­se. Ger­ne kön­nen im Anschluss Fra­gen gestellt werden.