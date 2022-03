Bay­reuth – Der Jah­res­be­richt des Bezirks Ober­fran­ken für das Jahr 2021 ist ab sofort ver­füg­bar! 96 Sei­ten infor­mie­ren über das Gesche­hen im Bezirk und über die Auf­ga­ben und Pro­jek­te in den Berei­chen Sozia­les, Gesund­heit, Kul­tur, Land­wirt­schaft und Fische­rei im ver­gan­ge­nen Jahr.

„Auch 2021 mit all sei­nen Unwäg­bar­kei­ten war in vie­len Berei­chen kein ein­fa­ches Jahr. Trotz­dem ist sehr viel gelun­gen, über das wir uns auch freu­en kön­nen“, blickt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm zurück. „Die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau in Lich­ten­berg ist mit dem neu­en Kon­zert­saal um ein High­light rei­cher gewor­den und dank der Ein­füh­rung des Kri­sen­dien­stes Ober­fran­ken erhal­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern rund um die Uhr eine Not­fall­seel­sor­ge bei emo­tio­na­len Ausnahmesituationen.“

Wei­te­re the­ma­ti­sche Schwer­punk­te des Jah­res­be­richts sind unter ande­rem die Errich­tung der TBC-Ein­heit für krank­heits­un­ein­sich­ti­ge Pati­en­ten am Bezirks­kli­ni­kum Ober­main, die Ver­lei­hung der Ehren­me­dail­len und die Ver­kün­dung des Ober­frän­ki­schen Wort des Jah­res „Freg­ger“.

Der Jah­res­be­richt ist auf der Home­page unter www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​s​m​a​t​e​r​ial abruf­bar und kosten­los bestellbar.