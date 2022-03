Seit März 2021 ist das Rönt­gen­sy­stem YSIO X.pree von Sie­mens Healt­hi­neers am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz in Betrieb. Im Durch­schnitt wer­den täg­lich rund 200 Rönt­gen­auf­nah­men im Kli­ni­kum in Forch­heim ange­fer­tigt. Jetzt dreh­te Sie­mens Healt­hi­neers ein Pro­dukt­mar­ke­ting­vi­deo im Forch­hei­mer Kran­ken­haus und befrag­te im Rah­men von Inter­views den Medi­zi­nisch-tech­ni­schen Radio­lo­gie­as­si­sten­ten Flo­ri­an Nüt­zel, Dr. Han­nes Seuß, Chef­arzt der Radio­lo­gie und Sven Oel­kers, Geschäfts­füh­rer des Kli­ni­kums, nach ihren Erfah­run­gen mit dem Rönt­gen­sy­stem hin­sicht­lich Anwen­der­freund­lich­keit, Bild­qua­li­tät, Funk­tio­na­li­tä­ten und Finanzierbarkeit.

Zufrie­de­ne Anwender

Im Gespräch erläu­tert Ben­ja­min Pau­lus-Roh­mer, Glo­ba­ler Pro­dukt­mar­ke­ting­ma­na­ger YSIO X.pree, die Mar­ke­ting­stra­te­gie: „YSIO X.pree ist ein intel­li­gen­tes Rönt­gen­sy­stem. Die Intel­li­genz unter­stützt den Anwen­der für jede Fra­ge­stel­lung die best­mög­li­chen Bil­der zu erzeu­gen – Sie kön­nen sich das unge­fähr so vor­stel­len, wie die Auto­ma­tik­funk­ti­on einer Kame­ra: Die Kame­ra erkennt selb­stän­dig das Motiv und passt vie­le Ein­stel­lun­gen des kom­ple­xen Systems auto­ma­tisch und indi­vi­du­ell an den jewei­li­gen Pati­en­ten an. So ent­ste­hen immer opti­ma­le Bil­der und die Radio­lo­gen kön­nen so eine prä­zi­se Diagnose

stel­len.“ Das Gerät erzeu­ge einen kon­si­sten­ten und sehr guten Bild­ein­druck, um den Radio­lo­gen die Befun­dung so ein­fach wie mög­lich zu machen, erklärt Ben­ja­min Pau­lus-Roh­mer wei­ter. Zur glo­ba­len Ver­mark­tung wer­den zufrie­de­ne Anwen­der gesucht, wie das Kli­ni­kum Forch­heim Fränkische-Schweiz.

Gewinn an Bildqualität

Der Chef­arzt der Radio­lo­gie, Dr. Han­nes Seuß, erklärt die Vor­tei­le: „Wir haben eine sehr star­ke Unfall­chir­ur­gie und Ortho­pä­die vor Ort. Des­halb stellt die Ganz­bein­auf­nah­me eine wich­ti­ge Unter­su­chung für uns dar. Die auto­ma­ti­sche Auf­nah­me und Bild­fu­si­on des YSIO X.pree stellt neben der Ver­ein­fa­chung der Auf­nah­me für die MTRAs einen enor­men Gewinn an Bild­qua­li­tät ins­be­son­de­re an den Fusi­ons­rän­dern dar.“ Das Rönt­gen­sy­stem YSIO X.pree hilft mit Künst­li­cher Intel­li­genz auch bei der Vor­be­rei­tung von Auf­nah­men. Basie­rend auf den Bil­dern der 3D-Kame­ra erkennt der KI-basier­te Algo­rith­mus zum Bei­spiel auto­ma­tisch den Brust­korb und stellt so den opti­ma­len Auf­nah­me­be­reich und die Para­me­ter ein.

Kon­kre­te Anwendungsbeispiele

Das glo­ba­le Pro­dukt­mar­ke­ting­vi­deo von Sie­mens Healt­hi­neers wird vor­aus­sicht­lich im Mai 2022 fer­tig sein zur Ver­öf­fent­li­chung, nach­dem die Video­auf­nah­men gesich­tet und zusam­men­ge­stellt wur­den. „Wir möch­ten das Video unse­rem Ver­trieb und vor allem auch unse­ren Kun­den welt­weit zur Ver­fü­gung stel­len, um die Vor­zü­ge von YSIO X.pree durch kon­kre­te Anwen­dungs­bei­spie­le bes­ser dar­zu­stel­len“, sagt Ben­ja­min Pau­lus-Roh­mer. Die deut­schen Ori­gi­nal­stim­men wer­den in der eng­li­schen Ver­si­on synchronisiert.

Refe­renz­ort von Sie­mens Healthineers

Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers betont: „Wir freu­en uns sehr, dass wir als Refe­renz­ort Kun­den von Sie­mens Healt­hi­neers unse­re Radio­lo­gie zei­gen kön­nen. An einem Stand­ort von Sie­mens Healt­hi­neers sind die Ver­bin­dun­gen zwi­schen unse­rem Kli­ni­kum und dem Her­stel­ler eng und die Wege kurz.“ Das Rönt­gen­ge­rät YSIO X.pree wur­de in Forch­heim, im drei Kilo­me­ter ent­fern­ten Werk von Sie­mens Healt­hi­neers gefertigt.