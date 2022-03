Durch die anhal­ten­de Coro­na-Pan­de­mie haben vie­le jun­ge Men­schen Iso­la­ti­on, Frust und Erschöp­fung erlebt. Um der Pas­si­vi­tät Jugend­li­cher sowie vie­ler Mit­ar­bei­ten­der in der Jugend­ar­beit ent­ge­gen­zu­wir­ken und sie (wie­der) neu für die Ange­bo­te der außer­schu­li­schen Bil­dungs­ar­beit zu gewin­nen, hat das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les den Baye­ri­schen Jugend­ring (BJR) beauf­tragt, geeig­ne­te Maß­nah­men zur Wert­schät­zung und Akti­vie­rung zu erar­bei­ten. Rund 11 Mio. Euro stellt die Staats­re­gie­rung dafür in den Jah­ren 2021 und 2022 ein­ma­lig zur Ver­fü­gung – als Bau­stein des vom Mini­ster­rat beschlos­se­nen Kon­zepts zur außer­schu­li­schen Unter­stüt­zung von Kin­dern und Jugend­li­chen in der Coro­na-Pan­de­mie. Damit sol­len unter ande­rem rund 300 Ver­an­stal­tun­gen auf loka­ler, kom­mu­na­ler und bezirk­li­cher Ebe­ne für und mit jun­gen Men­schen unter­stützt, För­der­mit­tel für Jugend­ver­bän­de in BJR-Fach­pro­gram­men auf­ge­stockt und eine groß ange­leg­te öffent­lich­keits­wirk­sa­me Medi­en­kam­pa­gne finan­ziert werden.

„Mit den zusätz­li­chen Mit­teln der Akti­vie­rungs­kam­pa­gne unter­stützt das Jugend­mi­ni­ste­ri­um die Jugend­ar­beit zum rich­ti­gen Zeit­punkt. Dadurch kön­nen Ver­an­stal­tun­gen für jun­ge Men­schen orga­ni­siert wer­den, bei denen sie sich wie­der per­sön­lich begeg­nen kön­nen“, erläu­tert BJR-Prä­si­dent Mat­thi­as Fack. „Was jun­ge Men­schen jetzt am mei­sten brau­chen, sind Begeg­nun­gen und geschützte Räu­me“, sagt Fack. „Genau das kann die Jugend- und Jugend­ver­bands­ar­beit als Wirk- und Werk­stät­te der Demo­kra­tie mit ihren viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten bieten.“

Jugend­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner: „Nach zwei Jah­ren Pan­de­mie kann end­lich die Viel­falt außer­schu­li­schen Lebens für jun­ge Men­schen wie­der ver­stärkt statt­fin­den und die wert­vol­le Arbeit der Mit­ar­bei­ten­den in der Jugend­ar­beit wert­ge­schätzt wer­den. Ich freue mich, wenn wir gemein­sam mit dem BJR, unse­rem bewähr­ten Part­ner, wie­der mehr jun­ge Men­schen und Mit­ar­bei­ten­de für die Ange­bo­te der Jugend­ar­beit vor Ort gewin­nen kön­nen. Durch die zusätz­li­chen Mit­tel kön­nen neue Begeg­nungs- und Par­ti­zi­pa­ti­ons­for­ma­te vor Ort ent­ste­hen, die Per­spek­ti­ven für Jugend­li­che schaf­fen, die Par­ti­zi­pa­ti­on jun­ger Men­schen stär­ken und Jugend­ar­beit unterstützen.“

Die Akti­vie­rungs­kam­pa­gne besteht im Wesent­li­chen aus zwei Bestand­tei­len: För­de­rung von Ver­an­stal­tun­gen und Maßnahmen

Im Rah­men der Akti­vie­rungs­kam­pa­gne wer­den als Zei­chen der Wert­schät­zung und um die Jugend­ar­beit in Bay­ern nach der Covid-19-Pan­de­mie wie­der zu stär­ken, ein­ma­lig zusätz­li­che Mit­tel für Jugend­rin­ge und Jugend­ver­bän­de sowie die wei­te­ren Arbeits­fel­der in der Jugend­ar­beit zur Ver­fü­gung gestellt, um schnell und unkom­pli­ziert Ver­an­stal­tun­gen für jun­ge Men­schen durchzuführen. Für die 96 Jugend­amts­be­zir­ke sol­len je 44.000 Euro über die Stadt- und Kreis­ju­gend­rin­ge bereit­ge­stellt wer­den, die sie­ben Bezirks­ju­gend­rin­ge erhal­ten je 110.000 EUR als Zuwei­sung. Dar­über hin­aus kön­nen ins­ge­samt bis zu 200 Ver­an­stal­tun­gen mit je 1.500 EUR unter­stützt wer­den. Die BJR-Fach­pro­gram­me Medi­en­päd­ago­gik, Demo­gra­fie und Par­ti­zi­pa­ti­on, Inte­gra­ti­on und Inklu­si­on sowie die Basis­för­de­rung und beson­de­re För­der­auf­ga­ben wer­den mit zusätz­lich 2.239.000 EUR ausgestattet.

Der Kreis­ju­gend­ring wird ein Fami­li­en­fest am 26.05.2022 auf dem Gelän­de der Wil­hel­mi­nen­aue durch­füh­ren kön­nen, aber auch bspw. Mini Bay­reuth in der Woche vom 08.–12.08.2022 ver­an­stal­ten. Auch zur Jugend­par­ti­zi­pa­ti­on ist wie­der ein gro­ßes Event geplant. Am 02.10. soll das Rat­haus Club­bing, eine Par­ty im Rat­haus Bay­reuth statt­fin­den. Das Beson­de­re ist dabei, hier kön­nen sich jun­ge Men­schen in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re mit Bay­reu­ther Poli­ti­kern aus­tau­schen und über ihre Wün­sche und Belan­ge sprechen.